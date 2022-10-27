В Уфе открылась мемориальная доска народному писателю Башкортостана Нугуману Мусину

Табличку поместили на доме по улице Менделеева, где жил народный писатель. Прозаик умер в октябре прошлого года после болезни.
Первый рассказ Нугмана Мусина была опубликован в 1954 году. С тех пор писателем созданы многочисленные рассказы и очерки, повести и романы. Центральное место в его творчестве занимали философские раздумья о будущем деревни, о ее жителях. Также он был защитником природы. Он один из первых в республике начал говорить о спасение экологии. Эта тематика отражена и в его творчестве.
Также в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди прошёл круглый стол, посвященный творчеству Нугумана Мусина. Друзья, коллеги и поклонники обсудили произведения писателя.