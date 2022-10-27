В селе Башкирии через прокуратуру добились установки детской площадки

При проверке исполнения бюджетного законодательства выявили, что в мае 2020 года администрация Шаранского сельского поселения получила 330 тысяч рублей в рамках проекта «Реальные дела» на покупку и установку уличной игровой зоны. Площадка действительно была приобретена, однако более двух лет хранилась на открытом воздухе на территории одного из предприятий села.