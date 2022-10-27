Игроки «Салавата Юлаева» прокомментировали победу над «Ак Барсом»

Для казанцев это поражение стало девятым в десяти матчах. Первый период остался за уфимцами. Хозяева льда открыли счёт в быстрой контратаке и удвоили его, реализовав одну из трёх попыток розыгрыша большинства.
Во второй 20-минутке Михаил Глухов вернул интригу. Но на последней минуте периода гостей подвело очередное удаление, которое реализовал Сергей Шмелёв, сделавший дубль. В заключительном отрезке точку в матче поставил Владислав Картаев. Илья Ежов отразил 31 бросок. Итог встречи – 4:1.
Следующую игру юлаевцы проведут также дома против астанинского «Барыса» 29 октября.