Игроки «Салавата Юлаева» прокомментировали победу над «Ак Барсом»

Для казанцев это поражение стало девятым в десяти матчах. Первый период остался за уфимцами. Хозяева льда открыли счёт в быстрой контратаке и удвоили его, реализовав одну из трёх попыток розыгрыша большинства.

Во второй 20-минутке Михаил Глухов вернул интригу. Но на последней минуте периода гостей подвело очередное удаление, которое реализовал Сергей Шмелёв, сделавший дубль. В заключительном отрезке точку в матче поставил Владислав Картаев. Илья Ежов отразил 31 бросок. Итог встречи – 4:1.

Следующую игру юлаевцы проведут также дома против  астанинского «Барыса» 29 октября. 

Надо было сдержать их первые порывы, не дать им шанса. Мы это сделали.

Степан Санников, нападающий ХК «Салават Юлаев»

За каждую победу цепляешься, надо просто продолжать на позитиве.

Илья Ежов, вратарь ХК «Салават Юлаев»

Ненужные удаления нас немного подвели.

Олег Знарок, главный тренер ХК «Ак Барс» /Казань/
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