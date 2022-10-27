В Уфе пенсионерка сбила подростка и скрылась

26 октября в Уфе произошла авария, в которой пострадал 17-летний подросток. Ведутся поиски виновницы аварии.

На улице Ульяновых водительница на «Дэу Матиз» наехала на подростка, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Ему потребовалась госпитализация.

С места происшествия виновница ДТП скрылся, однако инспекторам удалось установить её личность. За рулём автомобиля находилась 64-летняя женщина. Ведутся её поиски, а также устанавливается степень вреда и ответственности пенсионерки.