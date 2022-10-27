Ирек Зарипов оценил доступность спортивных и образовательных объектов в Башкирии

Паралимпийский чемпион Ирек Зарипов проинспектировал, как реализуется доступная среда на спортивных и образовательных объектах. Депутат Госсобрания провел мониторинг в городах Октябрьском, Туймазах, Белебее и селе Раевский Альшеевского района.

По словам Зарипова, проблемы во всех учреждениях схожие. На парковках зачастую отсутствуют места для инвалидов, не оборудованы должным образом пандусы, для слабовидящих нет рельефных разметок на ступеньках и коридорах, нет указателей с использованием шрифта брайля и не только.