В Башкирии выросли в цене помидоры и яйца

Специалисты Башстата продолжают следить за ценами на социально значимые продукты в магазинах республики. Что подорожало больше всего за неделю с 17 по 24 октября?

Значительно выросли в цене помидоры (14,3%), куриные яйца (6,3%) и огурцы (5,9%). Так, килограмм помидоров можно приобрести в среднем за 98,19 рублей, десяток яиц – 67,97, а килограмм огурцов – 80,65.