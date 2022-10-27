Спортсмены из Башкирии стали первыми в командных соревнованиях на Кубке СНГ по дартсу

Спортсмены из Башкортостана
заняли первое место в командных соревнованиях на кубке СНГ по дартсу в
Волгограде. Участие приняли 300 дартсменов.
Честь республики защищали четыре
спортсмена: Виталина Мартынова, Олег Васильев, Полина Касьянова и Владимир
Обухов. Все они – студенты Башкирского аграрного университета. Ежегодно
спортсмены выступают на чемпионатах республики в личных соревнованиях и
занимают призовые места.
Первый день была шероховатость, какая-то неуверенность, первые
соревнования международные, где соревновались именно с другим государством. Соответственно,
второй день уже поняли, что мы сильнее, мы можем. Полина Касьянова, участница соревнований
Готовилась как морально, так и физически. Было сложно, конечно, ну
все равно первые такие соревнования большие. Было тяжело, но я подготовила себя
морально.Алексей Роженцев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по дартсу
Олег Васильев также стал
победителем соревнований и в личном зачете. Спортсмен имеет звание кандидата в
мастера спорта. В Волгограде он показал лучший результат. Цель соревнований в
дартсе – выбить баллов больше, чем соперники. За один подход максимально можно
набрать 180. В ближайшее время башкирской команде предстоит чемпионат России в
Санкт-Петербурге.
С ожиданиями я ехал высочайшими, потому что до этого студенческие
турниры я не проигрывал. Хотелось доказать, что я могу не только в своем
регионе, а также на международном уровне.Олег Васильев, участник соревнований
Были сильные союзники, мы тренировались усердно по два-три часа.Владимир Обухов, участник соревнований