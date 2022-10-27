Спортсмены из Башкирии стали первыми в командных соревнованиях на Кубке СНГ по дартсу

Спортсмены из Башкортостана заняли первое место в командных соревнованиях на кубке СНГ по дартсу в Волгограде. Участие приняли 300 дартсменов.

Честь республики защищали четыре спортсмена: Виталина Мартынова, Олег Васильев, Полина Касьянова и Владимир Обухов. Все они – студенты Башкирского аграрного университета. Ежегодно спортсмены выступают на чемпионатах республики в личных соревнованиях и занимают призовые места.

Первый день была шероховатость, какая-то неуверенность, первые соревнования международные, где соревновались именно с другим государством. Соответственно, второй день уже поняли, что мы сильнее, мы можем.

Готовилась как морально, так и физически. Было сложно, конечно, ну все равно первые такие соревнования большие. Было тяжело, но я подготовила себя морально.

Олег Васильев также стал победителем соревнований и в личном зачете. Спортсмен имеет звание кандидата в мастера спорта. В Волгограде он показал лучший результат. Цель соревнований в дартсе – выбить баллов больше, чем соперники. За один подход максимально можно набрать 180. В ближайшее время башкирской команде предстоит чемпионат России в Санкт-Петербурге.