Радий Хабиров рассказал, вернется ли в хоккей после полученной травмы

Не хотелось бы бросать, конечно. Первый раз такое, что я повредил колено и потерял в некотором смысле мобильность. Это дает некое основание задуматься. Говорят, что травма ноги – призыв остановиться. Поэтому сейчас я остановился, и если реабилитация пройдет хорошо, то надо возвращаться в хоккей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан