Радий Хабиров рассказал, вернется ли в хоккей после полученной травмы

На прямой линии Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о своем состоянии здоровья и ответил на вопрос, вернется ли он в хоккей. Напомним, руководитель региона получил травму колена на товарищеском матче.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, вернется ли в хоккей после полученной травмы

По словам Радия Хабирова, сейчас со здоровьем у него все в порядке, но после проведенной операции осуществлять какие-либо действия с коленом нельзя, однако работе это не мешает, добавил глава республики. Кроме того, при условии успешной реабилитации руководитель региона планирует вернуться в хоккей.

Не хотелось бы бросать, конечно. Первый раз такое, что я повредил колено и потерял в некотором смысле мобильность. Это дает некое основание задуматься. Говорят, что травма ноги – призыв остановиться. Поэтому сейчас я остановился, и если реабилитация пройдет хорошо, то надо возвращаться в хоккей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров отметил, что в любом возрасте нужно найти свой вид спорта, чтобы быть в определенном тонусе и эмоционально, и физически.

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