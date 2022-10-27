Радий Хабиров рассказал, вернется ли в хоккей после полученной травмы

На прямой линии Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о своем состоянии здоровья и ответил на вопрос, вернется ли он в хоккей. Напомним, руководитель региона получил травму колена на товарищеском матче.
По словам Радия Хабирова, сейчас со здоровьем у него все в порядке, но после проведенной операции осуществлять какие-либо действия с коленом нельзя, однако работе это не мешает, добавил глава республики. Кроме того, при условии успешной реабилитации руководитель региона планирует вернуться в хоккей.
Также Радий Хабиров отметил, что в любом возрасте нужно найти свой вид спорта, чтобы быть в определенном тонусе и эмоционально, и физически.