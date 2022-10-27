В Башкирии после обращения к Радию Хабирову завершили строительство сельского ДК

На прошлогодней прямой линии Главы Башкортостана к Радию Хабирову от имени жителей села Седякбаш Бижбулякского района обратилась руководитель чувашского народного театра «Отражение» Инна Никифорова. Она рассказала, что в местном клубе впервые с открытия в 1994 году заменили крышу. Но денег на большее не хватило, и творческим коллективам, детям, пожилым людям приходится выступать и заниматься в старых помещениях.

И ещё до начала ремонтных работ, в декабре прошлого года, Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Седякбашевский сельский дом культуры. Тогда же Инна Никифорова уже лично смогла сказать спасибо руководителю республики, а он в свою очередь узнал, на что пойдут выделенные средства.

Меньше чем через год СДК получил вторую жизнь и стал даже лучше, чем в день открытия. Теперь в комфортных условиях располагается библиотека, небольшой спортивный зал, появился тёплый санузел, электрический пандус для маломобильных граждан, новые гримёрки и костюмерная, ну и конечно, сцена, на которой уже прошли первые концерты.

У нас есть вокальная группа «Берегиня», тут занимаются дети, есть театр, есть физкультурное объединение «Хорошее настроение», где женщины сами по своей инициативе пять раз в неделю занимаются физкультурой. Счастливы, что в таком здании будем развиваться, репетировать, собираться, сходы граждан проводить, выборы – вся жизнь села проходит в этом доме культуры. Инна Никифорова, руководитель чувашского народного театра «Отражение»