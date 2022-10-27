В Башкирии после обращения к Радию Хабирову завершили строительство сельского ДК

На прошлогодней прямой линии Главы Башкортостана к Радию Хабирову от имени жителей села Седякбаш Бижбулякского района обратилась руководитель чувашского народного театра «Отражение» Инна Никифорова. Она рассказала, что в местном клубе впервые с открытия в 1994 году заменили крышу. Но денег на большее не хватило, и творческим коллективам, детям, пожилым людям приходится выступать и заниматься в старых помещениях.
И ещё до начала ремонтных работ, в декабре прошлого года, Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Седякбашевский сельский дом культуры. Тогда же Инна Никифорова уже лично смогла сказать спасибо руководителю республики, а он в свою очередь узнал, на что пойдут выделенные средства.
Меньше чем через год СДК получил вторую жизнь и стал даже лучше, чем в день открытия. Теперь в комфортных условиях располагается библиотека, небольшой спортивный зал, появился тёплый санузел, электрический пандус для маломобильных граждан, новые гримёрки и костюмерная, ну и конечно, сцена, на которой уже прошли первые концерты.
Строительные работы завершены, однако укрепление материально технической базы в доме культуры села Седякбаш Бижбулякского района будет продолжено. В рамках проекта «Культура малой родины» на покупку национальных костюмов и музыкальных инструментов выделят ещё три с половиной миллиона рублей.