В Башкирии бизнесмен задолжал 1 млрд рублей налогов

В Башкирии предпринимателя лишили более 100 объектов собственности. Марат Ибатуллин владеет в республике сетью магазинов Arzan. Мужчину привлекли к ответственности за неуплату налогов.

Сумма задолженности составила 1 млрд рублей. Предприниматель является самым крупным должником в Башкирии. В 2018 году бизнесмену удалось через суд отменить решение уфимской ИФНС №30, насчитавшей ему более 1 млрд рублей налоговой задолженности. Ибатуллина обвинили в неправомерном получении налогового вычета в результате якобы фиктивной закупки товара.