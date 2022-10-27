В Башкирии построят новый крытый каток

В Башкирии построят новый каток, стоимостью около 330 млн рублей. Новый спортивный объект возведут в Баймаке до конца июня 2024 года.

Информация о новом проекте была размещена на сайте госзакупок. Республиканское управление капитального строительства заключит договор с компанией «СБС-Строй».

Средства на строительство крытого катка будут выделены из бюджета республики. Компании подрядчиков предстоит построить здание площадью 3,6 тысяч квадратных метров с ледовым полем. В нем будут располагаться все необходимые коммуникации и оборудование.