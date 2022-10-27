Радий Хабиров – о персональных санкциях: «Они носят бессмысленный характер»

В ходе прямой линии Главы Башкортостана Радию Хабирову задали вопрос, что он думает о санкциях, введенных Западом персонально против него. Руководитель региона ответил, почему создаются такие списки и что он о них думает.

Фото №1 - Радий Хабиров – о персональных санкциях: «Они носят бессмысленный характер»

По мнению Радия Хабирова, подобные санкции напоминают какую-то игру и носят бессмысленный характер.

Я внимательно прочел, чего я не могу делать на Украине и что за это будет. Я не понимаю, какой в этом политический смысл. Я не заеду в Великобританию, Канаду – какое я имею к этому отношение? Возникает ощущение бессмысленности, это первое. Второе: почему это делается? Понятно, не все попадают под санкции. Я никогда не скрывал своей позиции, я всегда говорил, что я путинист. Я горжусь этим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По словам Радия Хабиров, когда наша страна находится в сложной ситуации, когда идет специальная военная операция и гибнут люди, важно выражать свое мнение и поддерживать свою страну.

Мы ведь боремся не с одной маленькой страной. Я считаю, что не моя работа – судить. Я за себя отвечаю в рамках полномочиях. Кто-то слаб оказался, кто-то глуп и недальновиден, кто-то поддонком оказался. Но если ты живешь в этой стране, ты в тяжелые минуты должен ее поддерживать. Почему мы много энергии тратим на поддержку батальонов? А как иначе? Сейчас главная задача лично для меня и для всей управленческой команды – поддержка специальной военной операции. Тем более, когда тысячи наших парней ушли туда.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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