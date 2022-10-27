Радий Хабиров – о персональных санкциях: «Они носят бессмысленный характер»

Я внимательно прочел, чего я не могу делать на Украине и что за это будет. Я не понимаю, какой в этом политический смысл. Я не заеду в Великобританию, Канаду – какое я имею к этому отношение? Возникает ощущение бессмысленности, это первое. Второе: почему это делается? Понятно, не все попадают под санкции. Я никогда не скрывал своей позиции, я всегда говорил, что я путинист. Я горжусь этим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан