Радий Хабиров – о персональных санкциях: «Они носят бессмысленный характер»

В ходе прямой линии
Главы Башкортостана Радию Хабирову задали вопрос, что он думает о санкциях,
введенных Западом персонально против него. Руководитель региона ответил, почему
создаются такие списки и что он о них думает.
По мнению Радия
Хабирова, подобные санкции напоминают какую-то игру и носят бессмысленный
характер.
Я
внимательно прочел, чего я не могу делать на Украине и что за это будет. Я не
понимаю, какой в этом политический смысл. Я не заеду в Великобританию, Канаду –
какое я имею к этому отношение? Возникает ощущение бессмысленности, это первое.
Второе: почему это делается? Понятно, не все попадают под санкции. Я никогда не
скрывал своей позиции, я всегда говорил, что я путинист. Я горжусь этим.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
По словам Радия
Хабиров, когда наша страна находится в сложной ситуации, когда идет специальная
военная операция и гибнут люди, важно выражать свое мнение и поддерживать свою страну.
Мы
ведь боремся не с одной маленькой страной. Я считаю, что не моя работа –
судить. Я за себя отвечаю в рамках полномочиях. Кто-то слаб оказался, кто-то
глуп и недальновиден, кто-то поддонком оказался. Но если ты живешь в этой
стране, ты в тяжелые минуты должен ее поддерживать. Почему мы много энергии
тратим на поддержку батальонов? А как иначе? Сейчас главная задача лично для
меня и для всей управленческой команды – поддержка специальной военной операции.
Тем более, когда тысячи наших парней ушли туда.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан