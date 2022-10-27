Мобилизация, новые проекты и вызовы: главные темы Прямой линии Радия Хабирова

Ежегодная Прямая линия Радия Хабирова состоялась 27 октября в Центре управления республикой. На вопросы телезрителей и журналистов руководитель региона отвечал больше четырех часов.

Что волнует жителей региона? Каким видит развитие республики Радий Хабиров? Об этом и многом другие – в нашем большом итоговом материале.

Как здоровье у Радия Хабирова?

Общение с руководителем республики началось с вопроса о здоровье Главы Башкортостана. Недавно он получил травму во время игры в хоккей, после чего ему провели операцию в столичной больнице скорой медицинской помощи.

Здоровье нормальное. Мне сделали операцию, нельзя пока каких-то действий с коленом проводить. Но это не мешает работе. Радий Хабиров

Как Радий Хабиров понял, что историческая память – это важно?

Важная тема, которая уже не первый год продвигается в республике, – память генерала Минигали Шаймуратова. Совсем недавно на Советской площади появился мемориальный комплекс в память о Герое России из республики. Радий Хабиров пояснил, зачем это нужно.

По исторической справедливости. Все мы должны поблагодарить поколения башкортостанцев, это была народная инициатива – поддержать все, что связано с генералом Шаймуратовым. И огромная благодарность нашему Президенту, что поддержал. Для чего это делается? Есть рациональный смысл. Так получилось, что наш период жизни приходится на непростое время. Для тех, кто помоложе, им нужно за что-то держаться. Равняться мы можем на наших предков и современников. У нас есть молодые ребята, которые уже сейчас для нас пример. Мы должны молодежи показать, какой это был герой. Какими принципами жил. Его судьба удивительна и глубоко трагична. Хочу сказать, что все эти этапы – не завершение работы. Думаю, эту работу надо продолжить. Радий Хабиров

О новом батальоне имени Салавата Юлаева

В республике тем временем формируется уже третий по счету добровольческий батальон для участия в СВО. О своем отношении к героизму наших ребят Радий Хабиров сказал отдельно.

С очень давних времен сложилось, что наши воины принимали участие во всех войнах за нашу Родину. Это передаётся по генам. Плюс жители республики всегда сопричастны с тем, что происходит с нашей страной. Формирование батальона – деликатный вопрос, это добровольное решение. Два батальона уже сформированы, работают. Если люди приняли решение, они должны быть обуты, накормлены, и их семьи должны быть под защитой. Связь мы с ними терять не должны. Они всегда говорят, что они чувствуют связь с республикой. На данный момент несколько сотен людей подало заявления в батальон Салавата Юлаева. Мы вступили во взаимоотношения с руководством Росгвардии, потому что это бывшие омоновцы. Поэтому батальон станет отдельной единицей в составе Росгвардии, мы поможем даже с техникой. В какой-то период произойдет комплектование, пройдет боевое слаживание не менее одного месяца. Это тоже будет наша зона ответственности. Эти ребята выполняют долг в том числе и за нас, они очень мотивированы. Видно, что они готовы. Есть и штаб, и структура командования, сами нарисовали себе штатное расписание. Конечно, будем поддерживать. Радий Хабиров

Повлияет ли травма колена на увлечение Радия Хабирова хоккеем?

После полученной травмы, по словам Радия Хабирова, он задался вопросом: не стоит ли забыть про свое увлечение хоккеем?

Не хотелось бы, конечно. Первый раз такое, что я повредил колено. Это дает некое основание задуматься. Говорят, что травма ноги – призыв остановиться. Если реабилитация пройдет хорошо, надо возвращаться в хоккей. Радий Хабиров

Про судьбу улицы Рыльского в микрорайоне Сипайлово в Уфе

По замыслу властей города и республики на улице Рыльского в Уфе должен был появиться пешеходный бульвар, соединяющий парк "Кашкадан" с набережной реки Белой. О том, как продвигается проект сейчас, был один из вопросов горожан Радию Хабирову.

Когда мы начинали "Кашкадан", у нас была красивая история для жителей Сипайлово. Мы думали, чтобы с "Кашкадана" создать пешеходную артерию до набережной. Это неблизкая история, но надо, чтобы в планах это стояло. По Рыльского: проектирование мы уже делаем, оно уже практически завершается. Проектируется дорожная сеть до набережной, это первый этап. Экспертиза окончательная будет в марте. Идеально будет, если мы приступим к какому-то этапу в 2023 году, обещать не буду. Второй вид работ – благоустройство. Там очень широкий проспект получается, довольно дорогое удовольствие – вынос сетей. Но мы держим обещания. Радий Хабиров

О ремонте дороги Сибай – Акъяр

Еще один наболевший вопрос – состояние дороги между Сибаем и Акъяром. Радий Хабиров подтвердил: об этой проблеме знает.

Скрывать не буду: я точно знаю эту историю, я там ездил, люди задавали мне эти вопросы. Что в этой связи? Нужно ставить весовой контроль. Буквально вчера приняли решение в этой части установить еще три станции. Я полагаю, что со всеми процедурами к концу 2023 года мы установим туда 3 станции. Теперь по дороге: я вам твердо обещаю, что сейчас мы мобилизуем небольшой денежный фонд, чтобы позаниматься дорогами в Зауралье. Я неоднократно бывал в Баймакском районе, там много что сделали. Мы понимаем: дороги – недешевое удовольствие. Со следующего года мы начнем не ямочный ремонт, а планомерную работу. Начнем потихонечку проектировать, в течение 3-4 лет мы дороги приведем в порядок. Радий Хабиров

Справится ли новый мэр Уфы с 450-летием столицы?

Уфа в 2024 году отметит свое 450-летие. Успеет ли город подготовиться к этому знаменательному событию? И, самое главное, справится ли с этой задачей новый мэр города?

В данном случае мы приняли, мне кажется, правильное решение. Человек имеет крайне эффективный опыт работы в Нефтекамске. У меня большая надежда, что в управленческую команду Уфы вдохнули энергию. Меня иногда ругают: почему столько внимания Уфе? Уфа работает не только на уфимцев, ее инфраструктура работает в том числе на всю республику. Все приезжают в Уфу работать, погулять, учиться. Это наша столица, она должна быть красивой. Сегодня я еще хотел специально обозначить: мы договорились с командой Уфы, что 2024 год – юбилей, но при этом отметили, что целая очередь глав у меня есть, которые хотят, чтобы энергия шла навстречу. Четверть сделанных дворов пошла в Уфу. Мы договорились, что до середины 25-го мы добьем все, что касается праздничных мероприятий, потом мы сможем больше энергии давать на другие населенные пункты. Но 24-й год – это праздник всей республики. Радий Хабиров

О молодежных центрах в республике

Молодые ребята в прямом эфире попросили Радия Хабирова открыть в Салавате свой “Йэшлек Хаус”. Глава региона отметил, что обязательно переговорит по этому вопросу с мэром города.

Мы действительно буквально несколько дней назад справили год, как ввели в эксплуатацию “Йэшлек Хаус”. У нас в планах Стерлитамак, Учалы, Нефтекамск. Почему проехали мимо Салавата? Не могу пока объяснить. Я переговорю с Игорем Геннадьевичем (Игорь Миронов, мэр Салавата – прим. редакции) и поручение такое дам. Чтобы не получилось, как у крокодила Гены, что собираться негде и играть негде. Твердо обещаю – сделаем. Радий Хабиров

Мобилизовали отца трех детей. Как быть?

Прямой эфир не обошелся без вопросов о мобилизации. Радий Хабиров в очередной раз остановился на замещении мобилизованных с тремя детьми.

Я понимаю этих жен, безусловно. Я принял решение в части того, что наши ребята, у кого трое детей до 16 лет, мы возвращаем с боевого слаживания. Это порядка 200 человек. Важно: мы замещаем, а не возвращаем. Мы руководствовались определенными юридическими нормами. Есть разъяснение Минобороны, как это делается. В этой части задача выполнена. Вместо этих ребят отправили других, у кого нет ограничений для призыва. Завтра 28-ое число, могу объявить, что по мобилизации мы задачу выполнили. Пользуясь случаем, низкий поклон тем ребятам, которые ушли туда. Я видел их глаза: с достоинством, с печалью прощаются со своими близкими. Им за это большое спасибо. Наша задача сейчас другая - о семьях и о них мы заботимся, я надеюсь, коллеги меня слышат. Радий Хабиров

О будущем Кузнецовского затона в Уфе

Кузнецовский затон - крупная точка застройка на карте Уфы, которая только-только начинаем приобретать собственные очертания. Местные жители переживают за будущее своего района.

У нас там строится садик, завершающая стадия. Самое главное могу сказать: мы провели большой объем работы, чтобы построить большую школу. Могу ошибаться влево-вправо, но уже определился подрядчик для школы. Она будет самая большая в республике, на две тысячи человек. Когда завершим “Южные ворота” (объездная дорога - прим. редакции) - всё изменится, поверьте. Радий Хабиров

Про новый язык молодежи

Радий Хабиров признался - новый язык молодежи он до сих пор не понимает. Но посоветовал при этом не ограничивать молодежь в своем выражении.

Я всегда был сторонник, чтобы использовать богатый русский язык. Но здесь может таиться другая опасность: охота на ведьм. Вы же слушали Президента? Мы забываем фамилии людей, которые правили великой державой 40 дней. А Пушкина - помнят. Просто надо найти баланс. Радий Хабиров

О “вбросах" в соцсетях про перевод на службу в новых регионах России

Ряд телеграмм-каналов неоднократно предрекал, что Радия Хабирова могут перевести на службу на новые территории России. О своем отношении к этим слухам он рассказал в рамках прямого эфира.

Ничего нового сказать не смогу. Я к своей работе отношусь, как к службе. В рамках этой службы, если мне поручат заниматься чем-то другим, я буду. Это первое. Второе: я избранный руководитель, вот так легко кидаться куда-то я не буду. Какая-то часть людей мне поверила. Мне это дорого и важно. Иными словами, будет приказ: шинель наденем и пойдем, куда нам скажут. В 2023 году мы окунемся в этап турбулентности в нашей республике. Законы жанра так устроены. Мои полномочия истекают осенью 2024 года. Как это бывает, у поста начинаются всевозможные трения, новые желающие. Это политическая борьба. Будут разные удары. Готовьтесь к небольшому цирку, наверное. Я обещаю, что мои мысли и мои желания будут твердо сказаны. Радий Хабиров

Об уходе чиновников добровольцами на фронт

Ряд чиновников из республики приняли решение уехать добровольцем в зону СВО. Радий Хабиров прокомментировал необычное решение своих подчиненных.

Как я могу относиться? С глубоким уважением. Это большой грех - кого-то толкать на войну. Ребята принимали решение сами. С каким достоинством ушли начальники отделов, Азат Бадранов. Самое главное - мы не просто молимся. По Азату я всегда говорил - “Есть свободное время? Пройди боевое слаживание”. Он потому что не служил в армии. Я отговаривал его, он два раза приходил. Я думал, что я правильно рассуждаю. Я говорил: “подожди, здесь тоже работа, у нас свой фронт”. Мы должны сделать так, чтобы помочь ребятам. Раз сказал, два сказал. Он мне говорит: вы же мне поручили блок патриотического воспитания. Как я буду рассказывать о патриотизме, если я сам никуда не пошел? У него двое маленьких детей, это мужественное решение. Радий Хабиров

Когда отремонтируют Театр кукол в Уфе?

Любимое место уфимцев и гостей столицы - Театр кукол, который сейчас закрыт на реконструкцию. Глава Башкортостана дал слово - в следующем году он возобновит свою работу.

Мы его уже начали делать. Разобрали. К концу 2023 года, надеюсь, будет новогоднее представление. Радий Хабиров

Об отсутствии воды в одном из районов Белорецка

Район Белорецка Заматинский-2 записал целое видеообращение к Радию Хабирову с просьбой помочь с водой. В этом районе ее попросту нет.

Когда у человека нет воды - это ужасно. По Белорецку представьте мне поручение, я не в курсе этой тему. Алану Викторовичу поручаю. Когда принимаем решение, важно выбрать приоритет. Вода - это прежде всего, потом газификация. Радий Хабиров

Об увеличении количества снегоплавильных заводов в Уфе

Один из жителей Уфы поинтересовался в прямом эфире, будет ли увеличено количество снегоплавильных заводов в Уфе. Радий Хабиров подчеркнул - утопать в снегу Уфы в этом году не должна.

Мы разговаривали с мэром. Какой-то завод приступает к строительству. Особо большой энергии к этому вопросу не проявляла Уфа. А вообще уфимцев волнует одно. Их не волнует, куда складируется снег. Мы от Уфы будем требовать еще строже. Несмотря на непростые ситуации с бюджетом мы существенно поправили ситуацию с ЖКХ Уфы. Уфа в этом году в снегу быть не должна. Радий Хабиров

О памятнике Салавату Юлаеву

Легендарный памятник Салавату Юлаеву требует реконструкции. Еще недавно этот вопрос вызвал бурное обсуждение в обществе. Глава Башкортостана признался, что для него это один из самых трудных рабочих моментов.

Это невероятно чувствительный вопрос. Если бы спросили, от какой проблемы я хочу отползти, я бы сказал - не снимать памятник и не реставрировать. Но надо его реконструировать. Вы наверное помните бурные дебаты, когда мы вышли с этой инициативой. Там даже были и разные непродуманные обвинения. Безусловно, это общее мнение: памятник требует внимания. Это объект культурного наследия, это символ для республики. Мы как дети всегда, когда в Уфу заезжали, ждали, когда он появится. Мы нашли подрядчика, который делает проектирование. Это анализ грунта, постамента. Мы уже затребовали копии процессов из архивов всего строительства. Где-то к марту мы получим проект, как его делать. Мы должны быть готовы, что памятник нужно будет снять. Нужно найти баланс: пока у меня нет ни одного документа и обращения от проектировщиков о том, что его надо снимать прямо сегодня. Когда получим документы в марте, тогда сядем вместе с обществом и будем разговаривать. Есть высокая доля вероятности, что 450-летие мы встретим без него. Готовы ли мы к этому? Если надо быстрее - будем отодвигать все процессы. Первый тревогу забил Ульфат Мансурович (Мансуров, экс-мэр Уфы). Я тогда отмахнулся, он ушел, вернулся с исследованиями, с фотографиями, где швы проржавевшие и так далее. Это для меня один из самых серьезных вызовов, будет невероятно сложно. Главное, чтобы между нами было взаимопонимание. Радий Хабиров

Когда достроят канал по гребному слалому?

В Уфе в микрорайоне Инорс идет активная стройка специального канала для гребного слалома. О том, как происходит строительство, подробно рассказал Радий Хабиров.

Твердо могу сказать: первый этап не заработает, если не будет административного комплекса. Мы приступили, все дальше зависит от нас. Жизнь заставляет быть аккуратным в своих словах. Вообще, пока на данный момент могу сказать, что в наших планах в 2024 году весь комплекс должен быть. В Инорсе мы реконструкцию сквера сделали, он примыкает к берегу озера Теплое. Полтора года назад я пообещал, что оно будет реконструировано. Уже летом 2023 года мы зайдем туда с реконструкцией самого озера. У нас как раз к 2024 году получится хорошее место. Точно также мы говорим “спасибо” фехтовальщикам, а наша благодарность - строительство центра фехтования. Мы 15 декабря проведем совещание, где заложим камень в центр фехтования. Радий Хабиров

Что ждет студентов после объединения БашГУ и УГАТУ?

Одна из главных тем этого года - объединение двух крупнейших университетов. Речь о слиянии БашГУ и УГАТУ.

Процесс закончится уже очень скоро, остались дни. Переходный момент завершается. Хочу поблагодарить коллективы обоих университетов. Я понимаю, что коллектив Института права, где я работал, предал меня анафеме. Но я постараюсь доказать делом, что все сделано правильно. Вы же сами почувствовали, что мы значительно увеличили финансирование. 200 миллионов рублей пошли на улучшение жилищных условий, на стажировки. Мы усиливаем научный потенциал, делаем большого игрока на карте высшей школы Российской Федерации. Если бы мы не вышли с этой инициативой, тогда невозможно было бы выйти на линию строительства кампуса. Понимаете, 156 тысяч квадратных метров! Вот, на что мы получаем сейчас финансирование. Это все является следствием, что Минобрнауки увидело, что мы хотим двигаться дальше, двигаться вперед. Создавать новые научные события, продукты. Наше движение позволило нам к этому прийти. Что изменится для студентов? Первые годы будут непростыми, честно скажу. Когда будем убирать ненужные дублирующие направления… Но я сказал - никого сокращать не будем, но бездельников тоже держать не будем. Студенты будут гордиться, что учатся в таком крутом вузе. Радий Хабиров

О строящемся хосписе под Уфой

Жители региона подметили, что в последнее время ничего не слышно о строящемся хосписе под Уфой. Радий Хабиров, что работа планомерно ведется.

Поверьте, это будет тот объект, которым и республика, и меценаты будут гордиться. Я плохо понимал, что такое хоспис. Женщины обратились, у которых дети болеют. Думал, что обойдется он в 200 миллионов. Сейчас его стоимость за миллиард. Поскольку мы приняли решение, что строим за бюджетные средства, это очень непростой процесс. Благодарю тех, кто инвестирует в него. Хоспис уже под крышей, территорию благоустроили, подготовили тепло, газ и свет. Я могу сказать, что финансирование хосписа, как упавший флаг, подхватывает Башкирская содовая компания. В ближайшие 3-4 недели мы получим благотворительные дети от этой компании. Ждем полного финансирования и завершим. Я думал, что мы его сдадим в этом году, но в этом году мы его не сдадим. Полагаю, мы его сдадим в 2024 году. Планы были в 500 квадратных метров, а получилось 13,5 тысяч квадратных метров. Мы его сделали с нуля. Я даже предложил губернаторам: кто хочет строить у себя, возьмите у меня бесплатно проект. Наш МУП “ИСК” много вложил денег в этот проект. Идет постоянное формирование команды, попечительский совет выбирает цвет штор и так далее. Десятки, сотни людей получат возможность провести время в комфортной среде. Каждая палата со своим выходом на лужайку. Там есть специальный бассейн, 3 или 4 зимних сада. Мы всё-всё продумали. Радий Хабиров

О новом спортивном пространстве в Межгорье

Жители закрытого города Межгорье вышли со своим видео вопросом на Прямую линию с Радием Хабировым. В городе давно стоит вопрос строительства новых строительных объектов.

Начну с бассейна - мы туда заложили деньги с республиканской инвестиционной программы. Думаю, что построим его в 2024 году. По стадиону было поручение… с ходу не скажу, попрошу в протоколе отфиксировать по этому вопросу. Чтобы понимали: я сам по жизни торопыга, но долго накопленные за десятилетия проблемы не могут решиться за пару лет. Стадион в Кумертау начали в 2019, завершаем в 2023 году. В Нефтекамске одну часть стадиона сделали, на другую денег нет. Тоже самое в Белебее. Поэтапно везде идем, немного проявляем терпение. Радий Хабиров

О работе команды в сложных условиях

Время работы Радия Хабирова на посту Главы Башкортостана пришлось на необычные времена. О том, как команда переживает эти процессы, был очередной вопрос от зрителей в прямом эфире.

Думаю, мы достойно справляемся с вызовами. Не мне оценивать свою работу. Да, действительно, нам пришлось испытать немало вызовов. Я вспоминаю Сибай: помните, когда горел карьер, я туда ездил 10 раз за 2,5 месяца. Мне кажется, эти вызовы - уникальный шанс из этого вызова получить что-то полезное. Например, сплочение нашего общества. В любом случае, я полагаю, что мы все наши социальные обязательства будем выполнять. А по строительству давайте трезво смотреть: я обещал что-то построить, но не обещал, что будет ковид или санкционное давление. Надо сказать, у нас люди действительно очень терпеливые. Или вот по дорогам - у нас никогда не лежало в дорожном фонде 35 миллиардов рублей. Все хотят въехать со стороны Челябинска и через Октябрьский вылететь по четырехполосной трассе. Терпение, только терпение. Радий Хабиров

Что будет с футбольным клубом “Уфа”?

В последние месяцы футбольный клуб “Уфа” переживает не самые лучшие времена. С этим согласно и руководство республики, но бросать футболистов никто не собирается.

Давайте объясню: постоянно идут какие-то разговоры, про недостаток финансирования, но не я проиграл Оренбургу и вылетел с Премьер-лиги. Тем не менее, ФК “Уфа” это достояние республики. Поэтому текущий статус - клуб играет в первой лиге. Играет так, что смотреть не хочется. Тем не менее, 200 миллионов в бюджете сидят. Для игры в первой лиге этого достаточно. Клуб состоялся благодаря одной личности - Шамиль Газизов. Клуб существует более 10 лет. За эти годы было финансирование в более 7 миллиардов рублей. Он принадлежал частным лицам. Мы полюбовно договорились: давайте мы войдем в управление. Я подписал решение, все согласовано с Шамилем Газизовым. Не мне решать, быть ему или нет. С учетом некого коммерческого гения Шамиля Газизова можно сделать прорыв вперед. Но то, как они играют, не показывает намерения вырваться вперед. Шамиль Газизов будет управлять клубом, а дальше слово за футболистами. Сейчас не то жирное время, когда мы могли миллиард направлять. Если мы выйдем в Премьер-лигу, вы знаете правила: там сразу деньги проиграли. Это было досадное поражение. И “Рубин” вынесли, наших братьев-татар, и нас. Радий Хабиров

Просили ли Хабирова “отмазать” кого-то от мобилизации?

В самом начале мобилизации Радий Хабиров попросил подчиненных не ходить к нему с различными просьбами. Были ли прецеденты - об этом был очередной вопрос для Радия Хабирова.

Нет, никто не просил. Я же публично сказал: ко мне не подходите. Но я не буду скрывать, что ко мне обращались руководители предприятий и говорили, что забирают людей. Я отправлял к военному комиссару, там разговор короткий: доказываете, что человек нужен, но его надо заменить. Радий Хабиров

Как Радий Хабиров переживает все вызовы?

Как чувствует себя Радий Хабиров в условиях постоянных вызовов: сначала ковид, потом санкции и СВО? Руководитель региона подчеркнул, что у него нет права на панику.

Права такого мы не имеем. У нас была шутка: я когда в Администрации Президента работал, бежал в Кремль, меня останавливал друг и говорил, что когда моего ранга бегают вокруг Кремля - это плохой показатель. И потом, Бог дает нам по силам. Радий Хабиров

О ситуации с содовым производством в Стерлитамаке

Отдельно Радий Хабиров остановился на ситуации с заводом БСК в Стерлитамаке. Что с ним будет дальше? Как он работает в условиях новых санкций?

Сода - не частная. Пакет “Соды” принадлежит республике и Российской Федерации. Тот пакет российский, который принадлежит в собственности, передан в доверительное управление. .К нам пришел партнер “Русский водород” - компания с нужными компетенциями. Сейчас надо выжить предприятию в условиях санкционного давления. Директора “Соды” в Стерлитамаке не бывает, потому что главная задача - продать наш товар. Тем не менее “Сода” демонстрирует отличные показатели, и дивиденды получили неплохие. Подчеркиваю - у нас появился партнер, который управляет меньшим пакетом, у которого схожи мысли с нашими. Были некоторые головы в некоторых учреждениях, которые вспоминали о Куштау как о сырьевом объекте. Разговоры кончились. Мы обозначили другие источники сырья. Мы одинаково мысли с партнером в плане модернизации. Третье: у нас довольно эффективный менеджмент в “Соде”. Мы совместно приняли решение продлить срок контракта с генеральным директором. Поэтому все здесь неплохо. Но должен сказать: один из пакетов санкций сильно по “Соде” ударил, но они так извернулись, что все идет неплохо. Радий Хабиров

О санкциях в отношении Радия Хабирова

Совсем недавно Радий Хабиров попал в санкционный список. Ему запрещен въезд в ряд стран, правда, сам руководитель не понимает, для чего это было сделано.

Я не понимаю, какой в этом смысл. В Великобританию не заеду, Канада… Почему это делается? Наверное, понятно, не все попадают под санкции. Я никогда не скрывал своей позиции, я путинист. Я горжусь этим. Когда наша страна находится в сложной ситуации, когда мы боремся не с одной маленькой страной… Не моя работа - судить. Я за себя отвечаю в рамках полномочиях. Кто-то слаб оказался, кто-то глуп. Кто-то подонок оказался. Почему мы много энергии тратим на поддержку батальонов? А как иначе? Это главная задача, когда тысячи наших парней ушли. Поэтому здесь так. Радий Хабиров

О транспортной реформе в Башкортостане

Как будет дальше развиваться транспортная реформа? Глава Башкортостана приоткрыл завесу тайны: совсем скоро новые автобусы и маршруты появятся в районах республики.

Мы много об этом говорили. Люди, видя, что в Уфе происходят, спрашивали - а у нас что? По Уфе: первое, мы не спеша, последовательно, укрепляли “Башавтотранс”. Мы ждем еще порядка 60 больших автобусов. Ведь Уфа тоже развивается, люди растут, маршрут не доходит, появляется новая локация проживания людей - и мы опаздываем. Но мы же идем дальше. В следующем году мы должны перейти на брутто-контракты. Что это? Они будут делать определенное количество перевозок, а мы будем платить. Первое время мы, наверное, даже из бюджета будем подплачивать. Это позволит нам еще жестче контролировать наших перевозчиков. Вторая история: мы конкретно сохранили “Башавтотранс”. Его подводили под банкротство. Многие базы в городах втихаря скидывали по дешевке. В 2019 я поставил задачу, тогда еще деньги были, тельняшки рвали: сказал, чтобы в сельских районах от деревень от 500 человек до райцентров было автобусное сообщение. Тогда у нас сил не хватило. Частники оттуда сразу ушли, а рейсы нерентабельные. Что в райцентрах сейчас? Офисы МФЦ, больницы. Мы для себя решили: решить проблему в Уфе, потом часть автобусов перекинуть в районы. Потому следующий этап - заняться сообщением в наших муниципалитетах. Это будет отнимать больше денег, нерентабельные рейсы, но тем не менее задача стоит. Радий Хабиров

О ситуации с обманутыми дольщиками

Обманутые дольщики - давняя республиканская проблема, которая постепенно решается. Некоторые дольщики при этом до сих пор не уверены, что их проблема будет решена. Люди просят не оставлять их без внимания, Радий Хабиров заверил - будут приложены все усилия.

Вы помните, это была моя идея - создать с ними коммуникацию. Тогда мы градус напряжения сняли. Если это работает, давайте это посмотрим. Сейчас самый напряженный момент, подавляющее число мы сняли. У меня есть поручение Президента - в конце 2023 года обманутых дольщиков быть не должно. Подтверждаю, что у нас взаимодействие налажено. Мы все, главы регионов, переживаем за это. Не хотим оказаться в “красной” зоне и получить выговор за эту работу. Радий Хабиров

О новой набережной в Уфе

Не забыли жители республики спросить у Радия Хабирова о судьбе новой набережной около реки Белой в Уфе. Вопрос, действительно, трудный, ведь часто о ней высказываются в негативном ключе.

Не успели набережную достроить - вы уже накидали туда ярлыков. На любую ситуацию можно по-разному смотреть. Я всегда уравновешенно смотрел на вещи, но другие все вместе наваливаются. Здесь опять же виновата, наверное, власть, что мы умело не рассказали о набережной. Вообще я дважды делал этот подход к штанге, мы уже распределили песня: здесь спортсмены, здесь в шахматы играют, здесь рэп. Высказываю Уфе претензию: не я должен этим заниматься, там есть участки земли, найдите инвестора. Антонов выражал желание поставить ресторан, поставьте каток. Только не так, как зимой, чтобы стыдно было. Будем считать, это мой “привет” Уфе. Объект практически готов. Я там ругался, по-русски выражался, что-то исправляли. Мы начали оживлять, начали слоняться трамвайчики (речные - прим. редакции). Сейчас 3 ноября мы откроем Стелу доблести. Окей, опять же это делаем мы, но туда город должен затащить бизнес. По Советской площади я вплоть до календарного плана знал, что я делаю. Поэтому займитесь этим. Иметь такую набережную и получать только негатив от жителей - это преступление. Радий Хабиров

Появятся ли на железнодорожном вокзале Уфы оповещения на башкирском языке?

Настоящей неожиданностью стала для Радия Хабирова новость о том, что на вокзале башкирской столицы не работают оповещения на башкирском языке.

Стоп, первый раз слышу. Неправильно это. В аэропорте у нас все работает. По железнодорожному вокзалу разберусь. Радий Хабиров

О продолжении проекта “Башкирское долголетие”

Пожилые жители Стерлитамакского района поинтересовались у главы региона, будет ли работать программа “Башкирское долголетие”, благодаря которой пенсионеры могут совершить бесплатное путешествие по республике, в следующем году.

Я благодарен за этот проект - столько радости в глазах у пожилых людей, когда они ездят. Мы увеличим ее в два раза, в два раза больше людей увидят наши места. Радий Хабиров

О том, куда уезжают молодые врачи после медуниверситета

Проблема оттока кадров стоит во главе угла будущего республики. Один из вопросов из соцсетей - куда и зачем молодые врачи уезжают из республики.

У меня есть ясное понимание, что врачей не хватает. Динамика у нас рухнула. Многие врачи пожилые, боясь ковида, просто ушли. Поэтому мы существенно упали. У нас были программы “Земский фельдшер”, “Сельский врач”. Некий каркас для работы есть. Отвечая на вопрос, куда деваются молодые врачи - наша задача сейчас хотя бы половину направлять в поликлиники и больницы. У каждого главы будет личный коэффициент, сколько врачей он привлечет. Места в садиках давать, женить их, в конце концов - лишь бы они оставались. Радий Хабиров

О будущем сотрудников УГМК в Сибае

К Радию Хабирову обратились сотрудники местного ГОКа, которые опасаются, что после консервации карьера они останутся без работы. Радий Хабиров, что уже знает об этой проблеме.

Такая проблема есть, она объективна. Для обогатительной фабрики нет сырья, оно было привозное. Мы контуры решения этой проблемы обозначили. Во-первых, это будет консервация, работать будут 100-120 человек. Все люди, которые освобождаются, им УГМК предлагает работу на территории Зауралья. Возникает вопрос транспорта теперь, с Сибая людей возить. Все вопросы с логистикой надо решать с УГМК. Я очень признателен руководству. Меня заранее предупредили, заранее обсудили. Радий Хабиров

Что даст республике строительство “Восточного выезда”?

Будущее “Восточного выезда” - новой трассы из Уфы до М5 - волнует многих жителей республики. Строительство активно продолжается, Радий Хабиров рассказал об этой стройке подробнее.

Я понял, что если мы сейчас с ним споткнемся - он еще на 10 лет встанет. Сколько он денег съел на консервации! Не одна сотня миллионов в год уходила. Наша задача - его обязательно построить. Финансирование у нас пока есть, слава Богу. Строительный график идет быстрее. Мы получаем тоннель 1200 метров, мост в 1800 метров, 12 километров дороги. Со стороны Иглино можно будет сразу залететь сюда и уже оказаться в районе округа Галле. Мы разгружаем существующие трассы, существующий мост. Мы получаем сквозную трассу, это здорово. Более того - вся территория вокруг становится привлекательной. Это чисто цивилизационный процесс. Уфа будет к себе притягивать, это точка роста. Мы гордимся этим проектом, его же еще Муртаза Губайдуллович начинал. Радий Хабиров

О новогодних корпоративах

Недавно на совещании Радий Хабиров попросил своих коллег по всей республике не устраивать новогодние корпоративы. О том, как будет построена эта работа - руководитель региона рассказал подробнее.

Новый год никто не отменял. У нас появилась целая армия детишек, у которых отцы и дедушки на войне. Это дополнительные елки и подарки. Я как-то всех глав попросил: не надо ничего дополнительно делать. Какие есть шарики, елки, такие и ставим. Единственный вопрос: ко мне пришел мэр Уфы и спросил, ставить ли горки? Я сказал ставить. Но сейчас, чтобы горки ставить, нужна процедура целая с Ростехнадзором. Вот в этом случае тратить деньги можно. Ни в одном бюджете нет денег на корпоративы. Я не запрещаю собраться у себя на территории, поднять бокал шампанского. Просьба другая - не превращать в пляски во время чумы. Никаких артистов, никаких развлекух. Об этом же я попросил руководителей крупных предприятий. Важно, чтобы меня услышали: Новый год никто не отменял, мы заслужили, чтобы отметить его. Не должно быть пиршества, роскоши. Радий Хабиров

О загруженности предприятий во время СВО

Во время Прямой линии Радия Хабирова спросили о том, какие предприятия получили дополнительную нагрузку в связи с увеличенными объемами производства.

Да, начали много шить. Например, предприятия “Магеллан”, “Аркада”. Увеличились заказы на говядину, сахар. Понимаете, сомнительная радость, конечно. Лучше бы жили как жили, но раз так происходит, то наша задача - чтобы экономика работала. Радий Хабиров

О мусорной реформе в Башкортостане

Один из важных процессов в республике - мусорная реформа. В рамках этого процесса появились новые регоператоры, была создана культура сбора мусора. Но проблем, по словам Радия Хабирова, еще много.

Мы первые годы исходили из того, что пока инфраструктуру сбора не наладим, мы не можем увеличим платежки. У нас в ПФО были самые низкие платежки. Первые два-три года мы шли по пути инфраструктуры. Непростая оказалась задача. Мы огромные суммы из бюджетов потратили на покупку контейнеров, площадки для сбора мусора. Базово мы эту инфраструктуру наладили. Мы начали строить крупные полигоны. Вот эта часть больше хромает, чем система сбора мусора. Она шатко-валко работает, тем более, что у нас фотофиксация идет, убрал или не убрал мусор. Радий Хабиров

О доставке помощи мобилизованным в зону СВО

Жители республики поинтересовались у Радия Хабирова, как происходит доставка вещей, которые собрали для мобилизованных, в зону СВО.

Огромное количество людей поехали туда сами. Наша задача - раз такая помощь идет, сделать нормальную логистику. Не надо скоропортящиеся продукты туда везти. Второе - контроль и прозрачность. Предприятия говорят, готовы купить то, что скажете. Поэтому мне важно иметь склад. Мы создадим такое место. Со временем, когда наши мобилизованные прибудут, будет у них месторасположение, мы это сделаем обязательно. Мы же отправляли много гуманитарной помощи, конвой шел под охраной, там был МЧС. Какое-то время нам придется этим заниматься. Радий Хабиров

Куда исчезает река Белая?

Горожане столицы бьют тревогу: говорят, что река Белая из года в года мельчает. Глава Башкортостана успокоил жителей - это не повод для тревоги.

Бить тревогу не будем. Это циклический процесс. Полноводную Белую мы еще увидим. Радий Хабиров

О заброшенных домах в Уфе и улице Октябрьской революции

Жители Уфы поинтересовались у Радия Хабирова о судьбе улицы Октябрьской революции. Напомним, ранее неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы сделать эту улицу пешеходной. Кроме этого, уфимцев волнует проблема заброшенных домов. Радий Хабиров ответил по пунктам.

По Октябрьской революции - это будет наполовину пешеходная улица. Будет две полосы, за счет этого увеличим тротуарную часть, заходим во дворы домов. Часть продадим, часть распределим, будут широкие тротуары. Это будет до проспекта Салавата Юлаева. Там и был смысл, чтобы соединить с набережной. Проект мы общими усилиями сдвинули. Подобных объектов (дом на Кирова - прим.редакции) у нас десятки. Следующий этап - мы осваиваем эти участки, это большой процесс. По этому дому скорее всего главное нам решить до 2023 года вопрос с дольщиками. Это дом у нас не один, таких объектов много. Радий Хабиров

О безопасности школ

Актуальный вопрос - о безопасности республиканских школ. Журналисты в студии Центра управления республикой поинтересовались, помнят ли региональные власти об этой проблеме.

Об этой проблеме невозможно забыть. В подавляющем большинстве школ систему оповещения и охраны мы наладили. С этим злом мы не справимся, если все общество не будет с этим. Зачастую человек неуравновешен - это уже повод задуматься. К сожалению, только когда мы все вместе будем это понимать, опасаться, но не истерить… Даже если поставишь пулеметы на вышке, обнесешь заборы… Нужна общая бдительность, анализ ситуации. Нет панацеи. Как только происходит такая ситуация - постоянно проводятся учения, проверки. Мы пытаемся держать в боевой готовности. Здесь это задача всего общества - думать, быть внимательными и бдительными. Радий Хабиров

О влиянии мировой ситуации на включение в сеть ЮНЕСКО геопарка “Торатау”

Геопарк “Торатау” на юге республики сейчас имеет статус стремящегося в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. У Радия Хабирова поинтересовались, не может ли мировая ситуация со всеми санкциями повлиять на отказ от включения геопарка в эту сеть.