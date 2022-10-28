Прямая линия Главы Башкортостана Радия Хабирова: основные темы

Новый башкирский батальон, завершение мобилизации и благоустройство муниципалитетов. Завершилась прямая линия с главой республики. Радий Хабиров ответил на вопросы жителей Башкортостана и журналистов. В общей сложности общение продолжалось 4 часов. Так вышло, что практически одновременно с началом прямой линии главы республики в Москве должно было состояться выступление президента страны, а потому трансляцию прервали на речь Владимира Путина. О наиболее важных и актуальных темах прямой линии – в нашем сюжете.
Сразу в начале дискуссии Глава Башкортостана обозначил: запретных тем на прямой линии нет. Вопросы касались почти всех сфер жизнедеятельности. Но, конечно, пристальное внимание было уделено ситуации вокруг СВО и мобилизации. Главу республики спросили о возращении с военных сборов отцов троих детей. Радий Хабиров уточнил, что при этом решении чиновники руководствовались юридическими нормами и разъяснениями Минобороны. Что касается поставленной задачи по набору солдат, то республика ее выполнила.
Прокомментировал Глава Башкортостана и решение своих соратников уйти на фронт в качестве добровольцев, назвав их решения смелыми. А вот информацию о собственном переходе на руководящие посты в новые регионы Радий Хабиров назвал слухами. Однако заявил, что в случае необходимости будет выполнять любую поставленную задачу.
Как отметили модераторы прямой линии, большинство вопросов касалось тем благоустройства. Затрагивая тему ремонта дороги на трассе Сибай – Акъяр, глава Башкортостана пообещал в ближайшие годы навести порядок на всех основных магистралях Зауралья.
На прямой линии с ЦУРом было творческое объединение из Салавата. Воспитанники попросили главу региона организовать им для занятий Молодежный центр по типу уфимского «Йешлек хауса». Радий Хабиров обещал дать соответствующее поручение мэру города. А вот в Белорецке Радий Хабиров поручил заняться вопросом проведения центрального водоснабжения в поселке Замата-2. Вопрос для жителей по-настоящему наболевший.
В какой-то момент глава республики сам перехватил инициативу, начав модерировать прямую линию и выбирать вопросы. Рассказал Радий Хабиров о транспортной реформе, заявив, что первоочередная задача – решить проблему в Уфе, а затем власти займутся сообщением в муниципалитетах. Говоря, успеют ли подготовить столицу республики к юбилею в 2024 году, Радий Хабиров выразил уверенность, что новая управленческая команда справится с этой задачей. Ну а результат оценят жители всего региона.
Рассказал Радий Хабиров и о будущем футбольного клуба Уфа. Республика не собирается бросать финансирование, при этом необходимо, чтобы команда показывала достойные результаты.
Так вышло, что на время руководства Радия Хабирова выпал один из самых сложных периодов. Каждый год – какое-либо потрясение, начиная с Куштау и заканчивая пандемией и спецопераций. Глава Башкортостана отметил, что кризис – это время стать крепче.