Прямая линия Главы Башкортостана Радия Хабирова: основные темы

Новый башкирский батальон, завершение мобилизации и благоустройство муниципалитетов. Завершилась прямая линия с главой республики. Радий Хабиров ответил на вопросы жителей Башкортостана и журналистов. В общей сложности общение продолжалось 4 часов. Так вышло, что практически одновременно с началом прямой линии главы республики в Москве должно было состояться выступление президента страны, а потому трансляцию прервали на речь Владимира Путина. О наиболее важных и актуальных темах прямой линии – в нашем сюжете.

Сразу в начале дискуссии Глава Башкортостана обозначил: запретных тем на прямой линии нет. Вопросы касались почти всех сфер жизнедеятельности. Но, конечно, пристальное внимание было уделено ситуации вокруг СВО и мобилизации. Главу республики спросили о возращении с военных сборов отцов троих детей. Радий Хабиров уточнил, что при этом решении чиновники руководствовались юридическими нормами и разъяснениями Минобороны. Что касается поставленной задачи по набору солдат, то республика ее выполнила.

Могу объявить, что мы поручение в рамках частичной мобилизации выполнили. Выполняли, на мой взгляд, разумно, и я хочу выразить слова уважения ребятам, которые ушли туда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Прокомментировал Глава Башкортостана и решение своих соратников уйти на фронт в качестве добровольцев, назвав их решения смелыми. А вот информацию о собственном переходе на руководящие посты в новые регионы Радий Хабиров назвал слухами. Однако заявил, что в случае необходимости будет выполнять любую поставленную задачу.

Будет приказ: шинель наденем и пойдем, куда нам скажут. Мои полномочия истекают осенью 2024 года. Как это бывает, у поста начинаются всевозможные трения, новые конкуренты. Готовьтесь к небольшому цирку, наверное. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметили модераторы прямой линии, большинство вопросов касалось тем благоустройства. Затрагивая тему ремонта дороги на трассе Сибай – Акъяр, глава Башкортостана пообещал в ближайшие годы навести порядок на всех основных магистралях Зауралья.

На прямой линии с ЦУРом было творческое объединение из Салавата. Воспитанники попросили главу региона организовать им для занятий Молодежный центр по типу уфимского «Йешлек хауса». Радий Хабиров обещал дать соответствующее поручение мэру города. А вот в Белорецке Радий Хабиров поручил заняться вопросом проведения центрального водоснабжения в поселке Замата-2. Вопрос для жителей по-настоящему наболевший.

Я всегда говорил главам, что хочется строить и ФОКи, и ДК, но когда у человека элементарно нет воды – это ужасно. По Белорецку представьте мне поручение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В какой-то момент глава республики сам перехватил инициативу, начав модерировать прямую линию и выбирать вопросы. Рассказал Радий Хабиров о транспортной реформе, заявив, что первоочередная задача – решить проблему в Уфе, а затем власти займутся сообщением в муниципалитетах. Говоря, успеют ли подготовить столицу республики к юбилею в 2024 году, Радий Хабиров выразил уверенность, что новая управленческая команда справится с этой задачей. Ну а результат оценят жители всего региона.

Мы договорились, что до середины 25-го мы добьем все, что касается праздничных мероприятий в Уфе, потом мы сможем больше энергии давать на другие населенные пункты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Рассказал Радий Хабиров и о будущем футбольного клуба Уфа. Республика не собирается бросать финансирование, при этом необходимо, чтобы команда показывала достойные результаты.

Не мне решать, быть ему или нет, это достояние республики. В условиях текущей ситуации клуба финансирование – 400 млн рублей, о которых мы говорили. Мы входим в управление, но я в футболе ничего не понимаю и не собираюсь им управлять, управлять будет Шамиль Газизов. Но разве справедливо, что мы финансируем и нас там не было? А дальше уже слово за футболистами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Так вышло, что на время руководства Радия Хабирова выпал один из самых сложных периодов. Каждый год – какое-либо потрясение, начиная с Куштау и заканчивая пандемией и спецопераций. Глава Башкортостана отметил, что кризис – это время стать крепче.