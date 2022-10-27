В ряды башкирского батальона им. Салавата Юлаева вступили уже 400 человек

В ряды третьего башкирского батальона имени Салавата Юлаева вступили уже 400 человек. При этом желающих гораздо больше. Об этом сообщили ветераны воинских подразделений на встрече с Главой Башкортостана.
Радий Хабиров поблагодарил командиров и бойцов за проявленную инициативу и заверил, что республика поддержит новый батальон. Идею сформировать для участия в специальной военной операции добровольческий батальон им. Салавата Юлаева подал полковник в отставке, участник боевых действий на Северном Кавказе Артур Юмагужин.
Добровольцев ждут те же меры поддержки, что и военнослужащих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова. Глава Башкортостана поручил Правительству республики и своей Администрации решить вопросы материально-технического обеспечения батальона имени Салавата Юлаева и подготовить совместно с Росгвардией дорожную карту по организации боевого слаживания бойцов.