В ряды башкирского батальона им. Салавата Юлаева вступили уже 400 человек

Мы приветствуем вашу инициативу и берём на себя обязательства во всём помогать третьему батальону из Башкортостана. Обеспечим его экипировку и техническое оснащение. Мы уже ведём переговоры с предприятиями лёгкой промышленности по производству спецодежды. Решаем оргмоменты по включению батальона в структуру войск Росгвардии. У нас есть финансовые меры поддержки военнослужащих и членов их семей. Вы также будете их получать. Для Башкортостана большая честь – оказать вам всемерную помощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан