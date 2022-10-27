В ряды башкирского батальона им. Салавата Юлаева вступили уже 400 человек

В ряды третьего башкирского батальона имени Салавата Юлаева вступили уже 400 человек. При этом желающих гораздо больше. Об этом сообщили ветераны воинских подразделений на встрече с Главой Башкортостана.

Радий Хабиров поблагодарил командиров и бойцов за проявленную инициативу и заверил, что республика поддержит новый батальон. Идею сформировать для участия в специальной военной операции добровольческий батальон им. Салавата Юлаева подал полковник в отставке, участник боевых действий на Северном Кавказе Артур Юмагужин.

На сегодня у нас 10 штабов по республике, они активно работают. Наш коллектив – более подготовленные, более спортивные, более идейные, морально выдержанные ребята. Много хороших ребят, и мы продолжаем принимать, никому не говорим нет.

Артур Юмагужин, командир батальона имени Салавата Юлаева
Фото №1 - В ряды башкирского батальона им. Салавата Юлаева вступили уже 400 человек

Добровольцев ждут те же меры поддержки, что и военнослужащих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова. Глава Башкортостана поручил Правительству республики и своей Администрации решить вопросы материально-технического обеспечения батальона имени Салавата Юлаева и подготовить совместно с Росгвардией дорожную карту по организации боевого слаживания бойцов.

Мы приветствуем вашу инициативу и берём на себя обязательства во всём помогать третьему батальону из Башкортостана. Обеспечим его экипировку и техническое оснащение. Мы уже ведём переговоры с предприятиями лёгкой промышленности по производству спецодежды. Решаем оргмоменты по включению батальона в структуру войск Росгвардии. У нас есть финансовые меры поддержки военнослужащих и членов их семей. Вы также будете их получать. Для Башкортостана большая честь – оказать вам всемерную помощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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