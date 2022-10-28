В 21-й больнице Уфы показали, как проходит реабилитация пациентов после инсульта

В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом врачи напоминают о важности профилактики. Заболевания можно избежать, если следить за здоровьем, проходить обследования и вести здоровый образ жизни. В 21-й больнице работает отделение, в котором ставят пациентов после инсульта на ноги, учат заново жить.

Кажется, это картина в чёрно-белых тонах, на которой автор изобразил развесистое дерево. Но так на исследовании выглядит сосудистая система головы. На снимках тромб словно стирает всю эту картину, перекрыв поток крови. Человек в это время теряет координацию, не может говорить и нормально думать.

Михаила Теплова как раз и спасли врачи 21-й больницы. Рыбалка для 76-летнего пенсионера закончилась операционной. Пожилому мужчине резко стало плохо, друзья успели привезти в больницу в период, когда мозг ещё можно было спасти. К нормальной жизни его вернули практически за неделю специалисты отделения неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Инсульт – это болезнь не только пожилых. Реабилитацию проходят и 20-летние пациенты. Занятия часто похожи на игры для малышей. Ведь учиться всему приходится заново. Пациентов учат выполнять простые бытовые движения: набирать номер телефона, выключать свет, открывать кран. К элементарным, казалось бы, действиям они идут недели, месяцы. Избежать этого можно, занимаясь профилактикой.

Алкоголь, курение провоцируют инсульт. И некоторые даже после того, как едва удалось пережить последствия болезни, не отказываются от пагубных привычек. С такими врачи часто встречаются вновь.