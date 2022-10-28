В микрорайоне «Серебряный ручей» в Уфе появится новая дорога

Новая дорожная артерия появится в уфимском микрорайоне «Серебряный ручей». Ее протяженность составит свыше 700 метров. Четырехполосная дорога должна разгрузить автомобильное движение в Деме. Как идет процесс строительства и когда откроют новое направление?
Чтобы беспроблемно установить новые коммуникации под землей, рабочие с помощью экскаватора меняют верхний слой почвы – старому водопроводу уже более 50 лет. Но сделать это не так-то просто: местность болотистая, и даже при малейшем перепаде температуры грунт обваливается. Тогда проектировщиками было принято решение сократить количество нитей водопровода.
Теперь при переврезке старых ниток сетей нет рисков оставить целый микрорайон без воды. Параллельно в боковом проезде улицы Мечтателей устанавливаются бортовые камни, а проезды к домам жилого комплекса отсыпают песчано-гравийной смесью.
Зимой работы по благоустройству улиц в микрорайоне «Серебряный ручей» не остановятся. Дорожники продолжат завоз ПГС, отсыпку земляного полотна и устройство ливневой канализации.
На реализацию проекта выделено из республиканского и городского бюджетов почти 300 миллионов рублей. По словам чиновников, улица Мечтателей должна значительно разгрузить движение в микрорайоне. Здесь будут две полосы в каждом направлении по 16 метров шириной, велодорожки и боковые проезды к домам.