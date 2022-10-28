В микрорайоне «Серебряный ручей» в Уфе появится новая дорога

Подкорректировали проект, вместо трех ниток водопровода сейчас у нас две нитки – 500 мм и 700 мм. Все работы почти завершены, сейчас промывают и проводят переключение сетей.

Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы