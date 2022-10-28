В Уфе открылась художественная выставка «Дыхание Урала»

Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России. В экспозиции представлены работы члена Союза художников страны Ильдара Ганиева. Автор знакомит зрителя с памятниками башкирского эпоса. В его работах оживают эпические образы героев и красота башкирской природы. Выставка продлится до 13 ноября.