В Башкирии прошел турнир по мини-футболу памяти Артура Саитова

В Шаранском районе прошел первый открытый турнир по мини-футболу памяти Артура Саитова, уроженца деревни Новотумбагушево, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

 Участие приняли пять команд из сел Старотумбагушево, Шаран, Кандры, Илишевского района и города Туймазы. Третье место заняла команда «Мастер» села Шаран, на втором – коллектив села Старотумбагушево, победила дружина «Салам» из Туймазов. Лучшим вратарем турнира признан Тагир Миргасимов, лучшим нападающим – Максим Ахметшин, а лучшим защитником стал Денис Галимов.

Пришли родственники, друзья, все кто знал и помнит нашего хорошего друга Артура Саитова.

Артур Шайхиев, заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Шаранского района
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