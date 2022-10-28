В Башкирии прошел турнир по мини-футболу памяти Артура Саитова

В Шаранском районе прошел первый открытый турнир по мини-футболу памяти Артура Саитова, уроженца деревни Новотумбагушево, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Участие приняли пять команд из сел Старотумбагушево, Шаран, Кандры, Илишевского района и города Туймазы. Третье место заняла команда «Мастер» села Шаран, на втором – коллектив села Старотумбагушево, победила дружина «Салам» из Туймазов. Лучшим вратарем турнира признан Тагир Миргасимов, лучшим нападающим – Максим Ахметшин, а лучшим защитником стал Денис Галимов.