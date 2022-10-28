Известный борец Василий Теплоухов провел мастер-класс в Уфе

В этот раз занятия проводились для представителей школы панкратиона. У этих видов борьбы есть не только отличия, но и много общего. Чуть ли не половину тренировки заслуженный мастер спорта России уделил разминке. Здесь работает принцип от простого к сложному, уверен он. Затем Теплоухов показал приемы и броски, благодаря которым он добивался успехов на международной арене.