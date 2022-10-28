Спасатели Уфы не бросили в беде котика

Сегодня, 28 октября, спасатели Уфы пришли на помощь коту. За помощью обратилась местная жительница.

Фото №1 - Спасатели Уфы не бросили в беде котика

Женщина рассказала, что её кот Веня сбежал от неё во время прогулки. Он испугался и забрался на дерево. Спуститься самостоятельно котик не смог. Зверёк забрался на ветку выше второго этажа, поэтому и хозяева помочь питомцу не могли.

К счастью, сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты оперативно помогли хвостатому и его семье с помощью лестницы. Спасатели вручили котика взволнованной женщине и её детям.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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