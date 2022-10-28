В Башкирии ветеринарный врач обвиняется в служебном подлоге

В Абзелиловском районе ветеринарный врач обвиняется во взяточничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По материалам дела, 39-летняя ветврач незаконно получала деньги от знакомого бизнесмена за незаконное составление и выдачу ветеринарных свидетельств. Свидетельства давали предпринимателю право перевозки крупного рогатого скота без осмотра по стране, а также ближнему и дальнему зарубежью.