Эксперты прокомментировали Прямую линию Главы Башкортостана

В теме всех проблем республики. Эксперты комментируют прошедшую Прямую линию, отмечая разнообразие тем и искренность ответов Главы Башкортостана. Радий Хабиров в общей сложности отвечал на вопросы около 4 часов. В их числе были как локальные проблемы, которые руководитель региона на месте поручал переадресовать муниципальным властям, так и глобальные, решение которых требует комплексного подхода.

Нынешней прямой линии буквально считанных минут не хватило, чтобы побить рекорд прошлого года. Хотя по времени трансляции, с учетом включения выступления Владимира Путина, мероприятие стало самым продолжительным. В общей сложности глава ответил на 99 вопросов. Еще в самом начале беседы Радий Хабиров обозначил: запретных тем нет.

Давайте обсудим все волнующие вопросы, у нас каких-то табуированных вещей нет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эксперты отмечают, что самый большой блок вопросов касался сферы благоустройства: от общественных пространств до реконструкции зданий или строительства дорог. Глава Башкортостана комментировал объекты, возведение которых по понятным причинам сдвинулись по срокам и анонсировал новые стройки.

Было очень важно, что мы увидели не просто отчет, мы увидели, что руководство республики думает, планирует, что у республики есть будущее, будущее очень серьезных планов, которые нам необходимо осуществлять. Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан

Много говорили об Уфе и неспроста. То, что реализуется в столице, смогут оценить и жители всей республики. Речь шла о крупных объектах, которые строятся к юбилею столицы.

В 2024 году столица будет праздновать 450-летие. Уфа – это визитная карточка республики, поэтому важно выполнить всю программу по строительству. Тамара Тансыккужина, семикратная чемпионка мира по шашкам

Затронули и тему Уфимского хосписа, сроки сдачи которого также сдвигаются на 2024 год. Поскольку он возводится во многом за счет благотворительной помощи, Радий Хабиров поблагодарил всех причастных к этому делу.

Это разные люди и организации, которые помогают разными вещами, кто чем может. Это и обычные люди, которые становятся волонтерами. Светлана Нигматуллина, пресс-секретарь Уфимского хосписа

За ходом трансляции наблюдали главы районов и городов, а также члены правительства. По некоторым вопросам Радий Хабиров давал поручения прямо в процессе прямой линии. По его словам, каждая озвученная тема в обязательном порядке будет отработана. Здесь же наглядные примеры прошлых лет. В селе Седякбаш Бижбулякского района после обращения одной из жительниц вторую жизнь дали дому культуры. А в Нижнебалтачево Татышлинского района благодаря просьбе многодетной матери в селе сделали современную детскую площадку.

На протяжении прямой линии вопросы от жителей транслировались на большом экране в формате бегущей строки. Радий Хабиров зачастую сам перехватывал инициативу у модераторов, по ходу отвечая на запросы жителей из разных уголков республики.

Это человек, который действительно в теме всех проблем республики. Что касается моего личного вопроса, мы с ребятами счастливы, что, если не дай бог что случится, наши семьи получат помощь. Владимир Волков, руководитель регионального отделения поискового движения России в Республике Башкортостан

В процессе прямой линии были вопросы, решение которых требует комплексного подхода. И в этой части к делу обещают подключиться законодатели республики.

Прямая линия еще раз выявила болевые точки, которые, к сожалению, присутствуют в нашей жизни. Государственное Собрание проводит соответствующий анализ законодательства, и реакция на них также будет. Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан