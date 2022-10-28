Эксперты прокомментировали Прямую линию Главы Башкортостана

В теме всех проблем республики. Эксперты комментируют прошедшую Прямую линию, отмечая разнообразие тем и искренность ответов Главы Башкортостана. Радий Хабиров в общей сложности отвечал на вопросы около 4 часов. В их числе были как локальные проблемы, которые руководитель региона на месте поручал переадресовать муниципальным властям, так и глобальные, решение которых требует комплексного подхода.
Нынешней прямой линии буквально считанных минут не хватило, чтобы побить рекорд прошлого года. Хотя по времени трансляции, с учетом включения выступления Владимира Путина, мероприятие стало самым продолжительным. В общей сложности глава ответил на 99 вопросов. Еще в самом начале беседы Радий Хабиров обозначил: запретных тем нет.
Эксперты отмечают, что самый большой блок вопросов касался сферы благоустройства: от общественных пространств до реконструкции зданий или строительства дорог. Глава Башкортостана комментировал объекты, возведение которых по понятным причинам сдвинулись по срокам и анонсировал новые стройки.
Много говорили об Уфе и неспроста. То, что реализуется в столице, смогут оценить и жители всей республики. Речь шла о крупных объектах, которые строятся к юбилею столицы.
Затронули и тему Уфимского хосписа, сроки сдачи которого также сдвигаются на 2024 год. Поскольку он возводится во многом за счет благотворительной помощи, Радий Хабиров поблагодарил всех причастных к этому делу.
За ходом трансляции наблюдали главы районов и городов, а также члены правительства. По некоторым вопросам Радий Хабиров давал поручения прямо в процессе прямой линии. По его словам, каждая озвученная тема в обязательном порядке будет отработана. Здесь же наглядные примеры прошлых лет. В селе Седякбаш Бижбулякского района после обращения одной из жительниц вторую жизнь дали дому культуры. А в Нижнебалтачево Татышлинского района благодаря просьбе многодетной матери в селе сделали современную детскую площадку.
На протяжении прямой линии вопросы от жителей транслировались на большом экране в формате бегущей строки. Радий Хабиров зачастую сам перехватывал инициативу у модераторов, по ходу отвечая на запросы жителей из разных уголков республики.
В процессе прямой линии были вопросы, решение которых требует комплексного подхода. И в этой части к делу обещают подключиться законодатели республики.
Традиционно люди интересовались личной жизнью главы. Например, Радий Хабиров признался, что не показывает фотографии детей из соображения безопасности. Ну а кроме любимого плова также хорошо готовит уху и запекает блюда в тандыре. За время эфира от жителей республики пришло более двух тысяч сообщений. Всего же с момента анонса прямой линии поступило больше 3 тысяч вопросов. Понятно, что ответить на все в рамках трансляции невозможно. Все они будут переданы в органы самоуправления на местах.