Эксперты прокомментировали Прямую линию Главы Башкортостана

В теме всех проблем республики. Эксперты комментируют прошедшую Прямую линию, отмечая разнообразие тем и искренность ответов Главы Башкортостана. Радий Хабиров в общей сложности отвечал на вопросы около 4 часов. В их числе были как локальные проблемы, которые руководитель региона на месте поручал переадресовать муниципальным властям, так и глобальные, решение которых требует комплексного подхода.

Нынешней прямой линии буквально считанных минут не хватило, чтобы побить рекорд прошлого года. Хотя по времени трансляции, с учетом включения выступления Владимира Путина, мероприятие стало самым продолжительным. В общей сложности глава ответил на 99 вопросов. Еще в самом начале беседы Радий Хабиров обозначил: запретных тем нет.

Давайте обсудим все волнующие вопросы, у нас каких-то табуированных вещей нет.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эксперты отмечают, что самый большой блок вопросов касался сферы благоустройства: от общественных пространств до реконструкции зданий или строительства дорог. Глава Башкортостана комментировал объекты, возведение которых по понятным причинам сдвинулись по срокам и анонсировал новые стройки.

Фото №1 - Эксперты прокомментировали Прямую линию Главы Башкортостана

Было очень важно, что мы увидели не просто отчет, мы увидели, что руководство республики думает, планирует, что у республики есть будущее, будущее очень серьезных планов, которые нам необходимо осуществлять.

Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан

Много говорили об Уфе и неспроста. То, что реализуется в столице, смогут оценить и жители всей республики. Речь шла о крупных объектах, которые строятся к юбилею столицы.

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В 2024 году столица будет праздновать 450-летие. Уфа – это визитная карточка республики, поэтому важно выполнить всю программу по строительству.

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Затронули и тему Уфимского хосписа, сроки сдачи которого также сдвигаются на 2024 год. Поскольку он возводится во многом за счет благотворительной помощи, Радий Хабиров поблагодарил всех причастных к этому делу.

Это разные люди и организации, которые помогают разными вещами, кто чем может. Это и обычные люди, которые становятся волонтерами.

Светлана Нигматуллина, пресс-секретарь Уфимского хосписа

За ходом трансляции наблюдали главы районов и городов, а также члены правительства. По некоторым вопросам Радий Хабиров давал поручения прямо в процессе прямой линии. По его словам, каждая озвученная тема в обязательном порядке будет отработана. Здесь же наглядные примеры прошлых лет. В селе Седякбаш Бижбулякского района после обращения одной из жительниц вторую жизнь дали дому культуры. А в Нижнебалтачево Татышлинского района благодаря просьбе многодетной матери в селе сделали современную детскую площадку.

На протяжении прямой линии вопросы от жителей транслировались на большом экране в формате бегущей строки. Радий Хабиров зачастую сам перехватывал инициативу у модераторов, по ходу отвечая на запросы жителей из разных уголков республики.

Это человек, который действительно в теме всех проблем республики. Что касается моего личного вопроса, мы с ребятами счастливы, что, если не дай бог что случится, наши семьи получат помощь.

Владимир Волков, руководитель регионального отделения поискового движения России в Республике Башкортостан

В процессе прямой линии были вопросы, решение которых требует комплексного подхода. И в этой части к делу обещают подключиться законодатели республики.

Прямая линия еще раз выявила болевые точки, которые, к сожалению, присутствуют в нашей жизни. Государственное Собрание проводит соответствующий анализ законодательства, и реакция на них также будет.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Традиционно люди интересовались личной жизнью главы. Например, Радий Хабиров признался, что не показывает фотографии детей из соображения безопасности. Ну а кроме любимого плова также хорошо готовит уху и запекает блюда в тандыре. За время эфира от жителей республики пришло более двух тысяч сообщений. Всего же с момента анонса прямой линии поступило больше 3 тысяч вопросов. Понятно, что ответить на все в рамках трансляции невозможно. Все они будут переданы в органы самоуправления на местах.

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