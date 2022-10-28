В Уфе пенсионер воткнул нож в судебного пристава при исполнении

Конфликт соседей закончился уголовным делом. Подозреваемый – 82-летний пенсионер, который перекрывал холодную воду соседям. Жильцы выиграли суд против дедушки, и к нему в гости пожаловали приставы. Но пенсионер был против исполнения судебного решения и воткнул нож в пристава.
После визита судебных приставов на теле Петра Гавриловича ссадины и гематомы. Оппонент 82-летнего пенсионера и вовсе на больничной койке с колотой раной. Как так получилось, хозяин квартиры не понимает. Из воспоминаний: наливал чай, взял кухонный нож и получил удар электрошокером.
Так получилось, что нож вошел в бедро приставу-исполнителю. Он и его коллеги вместе с коммунальщиками пришли к Петру Гавриловичу, чтобы сделать врезку к общему трубопроводу, который находится в его ванной комнате. Пенсионер, со слов жильцов, часто оставлял соседнюю квартиру без воды, перекрывая стояк.
Терпение жителей лопнуло, и они обратились в суд. Иск был удовлетворен, постановление выдано. В управлении судебных приставов не считают инцидент случайностью. Они утверждают: пенсионер угрожал незваным гостям расправой и нападение с его стороны было целенаправленным.
Перед тем, как определить степень тяжести полученных травм, пострадавший, а это пристав, должен пройти судмедэкспертизу. То же самое предстоит и Петру Гавриловичу, ведь показания сторон разнятся. Случайность это или зверское нападение, предстоит выяснить следователям.
Пока пенсионера опрашивали в отделении полиции, коммунальщики устранили неполадки с трубой в квартире Петра Баландина, и теперь проблем с водой у жильцов не возникнет. Приставы больше не побеспокоят пенсионера, ведь он перестал быть должником, но, возможно, после доследственной проверки пожилой мужчина обретет уже новую процессуальную роль. Проверке подвергнутся и сами приставы.