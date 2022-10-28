В Уфе пенсионер воткнул нож в судебного пристава при исполнении

Конфликт соседей закончился уголовным делом. Подозреваемый – 82-летний пенсионер, который перекрывал холодную воду соседям. Жильцы выиграли суд против дедушки, и к нему в гости пожаловали приставы. Но пенсионер был против исполнения судебного решения и воткнул нож в пристава.

После визита судебных приставов на теле Петра Гавриловича ссадины и гематомы. Оппонент 82-летнего пенсионера и вовсе на больничной койке с колотой раной. Как так получилось, хозяин квартиры не понимает. Из воспоминаний: наливал чай, взял кухонный нож и получил удар электрошокером.

У меня в руке был нож, я повернулся. Он меня за ногу и положил. Помню, что нажали, рука раскрылась и нож выпал. Петр Баландин

Так получилось, что нож вошел в бедро приставу-исполнителю. Он и его коллеги вместе с коммунальщиками пришли к Петру Гавриловичу, чтобы сделать врезку к общему трубопроводу, который находится в его ванной комнате. Пенсионер, со слов жильцов, часто оставлял соседнюю квартиру без воды, перекрывая стояк.

Сказали, что у него идут два отвода, он нам перекрывает. В УЖХ сказали, готовьтесь с ним судиться. А почему я должна с ним судиться, я вам деньги плачу, вы должны мне обеспечить. Светлана Головина, жительница дома

Терпение жителей лопнуло, и они обратились в суд. Иск был удовлетворен, постановление выдано. В управлении судебных приставов не считают инцидент случайностью. Они утверждают: пенсионер угрожал незваным гостям расправой и нападение с его стороны было целенаправленным.

Несмотря на предупреждения, должник продолжал совершать противоправные действия и напал на приставов, выкрикивая угрозы. К должнику была применена физическая сила и специальные средства, в ходе этого пристав получил проникающее ранение в бедро. Евгений Слободчиков, начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Главного управления ФССП Республики Башкортостан

Перед тем, как определить степень тяжести полученных травм, пострадавший, а это пристав, должен пройти судмедэкспертизу. То же самое предстоит и Петру Гавриловичу, ведь показания сторон разнятся. Случайность это или зверское нападение, предстоит выяснить следователям.