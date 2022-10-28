Радий Хабиров рассказал, почему единоборства важны для мужчин

В Уфе проходит «Неделя спортивной борьбы», и сегодня стартовал кубок России по греко-римской борьбе на призы главы республики. Участники – сильнейшие спортсмены страны, победители международных турниров.
Регион на Кубке представляют 15 атлетов. В первый день соревнований предварительные поединки прошли в пяти весовых категориях.
Башкирский борец, один из лидеров сборной Саид-Хусейн Бакаев сенсационно уступил сопернику из Краснодара. На сегодняшний день спортсмен из Белорецка – сильнейший российский борец в категории до 63 килограммов. Ранее Бакаев победил на Спартакиаде сильнейших в Казани и на борцовской лиге Поддубного в Москве. В полуфинале кубка оступился Никита Криницин из Уфы. Завтра состоятся предварительные поединки в других весовых категориях, утешительные встречи, а также полуфиналы и финалы.