Радий Хабиров рассказал, почему единоборства важны для мужчин

Единоборства важны для мужчины, потому что, когда ты выходишь на схватку, ты себя преодолеваешь. В детстве, когда я шел на схватку с более сильным соперником, я понимал, что он сильнее, и преодолевал себя, это воспитательный момент. Поэтому я настойчиво в нашей республике пропагандирую борьбу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан