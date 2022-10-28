Радий Хабиров рассказал, почему единоборства важны для мужчин

В Уфе проходит «Неделя спортивной борьбы», и сегодня стартовал кубок России по греко-римской борьбе на призы главы республики. Участники – сильнейшие спортсмены страны, победители международных турниров.

Регион на Кубке представляют 15 атлетов.  В первый день соревнований предварительные поединки прошли в пяти весовых категориях.

Единоборства важны для мужчины, потому что, когда ты выходишь на схватку, ты себя преодолеваешь. В детстве, когда я шел на схватку с более сильным соперником, я понимал, что он сильнее, и преодолевал себя, это воспитательный момент. Поэтому я настойчиво в нашей республике пропагандирую борьбу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Башкирский борец, один из лидеров сборной Саид-Хусейн Бакаев сенсационно уступил сопернику из Краснодара. На сегодняшний день спортсмен из Белорецка – сильнейший российский борец в категории до 63 килограммов. Ранее Бакаев победил на Спартакиаде сильнейших в Казани и на борцовской лиге Поддубного в Москве.  В полуфинале кубка оступился Никита Криницин из Уфы.  Завтра состоятся предварительные поединки в других весовых категориях, утешительные встречи, а также полуфиналы и финалы.

Это обязательный этап спортивной борьбы. Здесь на ковре из 160 спортсменов 15 мастеров международного класса. На прошлом кубке были заслуженные мастера, так что состав сильный. Мы стараемся делать праздник, давать смыслы. Сегодня здесь и отец Героя России Максима Серафимова, он, кстати, сам хороший борец, дзюдоист.

Радий Хабиров,  Глава Республики Башкортостан
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