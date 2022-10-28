ВК «Урал» одолел на своей площадке «Факел» из Нового Уренгоя

Уфимский «Урал» нанес поражение одному из лидеров российской волейбольной Суперлиги. Башкирская команда принимала на своей площадке «Факел» из Нового Уренгоя. До встречи с уфимцами у этой команды не было ни одного поражения в сезоне при пяти победах подряд.
Несмотря на это, хозяева уверенно начали встречу и выиграли стартовый сет, а во втором упрочили свое преимущество. Лишь в третьей партии борьба получилась абсолютно равной, но «Уралу» удалось выиграть концовку. Итоговый счет – 3:0 в пользу уфимцев.