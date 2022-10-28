ВК «Урал» одолел на своей площадке «Факел» из Нового Уренгоя

Уфимский «Урал» нанес поражение одному из лидеров российской волейбольной Суперлиги. Башкирская команда принимала на своей площадке «Факел» из Нового Уренгоя. До встречи с уфимцами у этой команды не было ни одного поражения в сезоне при пяти победах подряд.

Несмотря на это, хозяева уверенно начали встречу и выиграли стартовый сет, а во втором упрочили свое преимущество. Лишь в третьей партии борьба получилась абсолютно равной, но «Уралу» удалось выиграть концовку. Итоговый счет – 3:0 в пользу уфимцев.

Мы уважаем соперника. Не скажу, что первая и вторая партия были очень уж спокойными. Да, мы уходили немного вперед, но они нас догоняли. Получались качели в некоторых моментах.  Хорошо, что мы из них вышли победителями.

Юрий Лисицкий, главный тренер ВК «Урал»
Фото №1 - ВК «Урал» одолел на своей площадке «Факел» из Нового Уренгоя

Все было видно на площадке, да, где-то была борьба, особенно в третьей партии. Но за счет своих ошибок, зачастую глупых, мы не смогли сегодня одержать победу.

Роман Яковлев, главный тренер ВК «Факел» /Новый Уренгой/
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