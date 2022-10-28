ВК «Урал» одолел на своей площадке «Факел» из Нового Уренгоя

Мы уважаем соперника. Не скажу, что первая и вторая партия были очень уж спокойными. Да, мы уходили немного вперед, но они нас догоняли. Получались качели в некоторых моментах. Хорошо, что мы из них вышли победителями.

Юрий Лисицкий, главный тренер ВК «Урал»