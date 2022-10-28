Радий Хабиров вручил паралимпийцу Александру Давидовичу сертификат на 3,7 млн рублей

Конечно, когда впереди Паралимпийские игры и золото Паралимпиады, человек собирается и может выдать новое, уровень всероссийский он уже перерос. Думаю, последнего слова в спорте он еще не сказал.

Салават Гумеров, старший тренер сборной Республики Башкортостан по лыжным гонкам и биатлону для лиц с ПОДА