Радий Хабиров вручил паралимпийцу Александру Давидовичу сертификат на 3,7 млн рублей

Заслуженные призовые нашли своего обладателя. Башкирский спортсмен Александр Давидович, ставший трехкратным призёром Открытых всероссийских соревнований «Зимние игры паралимпийцев. Мы вместе. Спорт», получил денежный сертификат в размере 3 миллионов 700 тысяч рублей.

Ранее для подготовки к соревнованиям по велоспорту Давидович приобрел хэндбайк – велосипед с ручным приводом, а сейчас с помощью призовых выплат решил жилищные вопросы, что позволило Александру спокойно готовиться к новым соревнованиям.

Долгожданные выплаты произвелись, денежные средства были потрачены на погашение всех долгов и кредитов, брали квартиру в ипотеку. Рассматриваю вариант работы в республике и хочу заниматься этим направлением. Теперь мы спокойно работаем и спим спокойно.

Александр Давидович, бронзовый призёр Паралимпийских игр
Фото №1 - Радий Хабиров вручил паралимпийцу Александру Давидовичу сертификат на 3,7 млн рублей

Этим летом Александр Давидович в очередной раз стал абсолютным чемпионом России по велоспорту. Сейчас спортсмен готовится к зимнему сезону. Впереди у Давидовича четыре этапа кубка России по лыжным гонкам, а также альтернативные соревнования «Игры Содружества», которые пройдут в Беларуси. Сам Александр планирует заканчивать с лыжами и сконцентрироваться на велоспорте. Давидович хочет поехать в Париж в 2024 году и стать паралимпийским чемпионом.

Конечно, когда впереди Паралимпийские игры и золото Паралимпиады, человек собирается и может выдать новое, уровень всероссийский он уже перерос. Думаю, последнего слова в спорте он еще не сказал.

Салават Гумеров, старший тренер сборной Республики Башкортостан по лыжным гонкам и биатлону для лиц с ПОДА
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