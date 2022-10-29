В Башкирии утром загорелся жилой дом, найдены тела двоих погибших

В Миякинском районе Башкирии в н.п. Киргиз-Мияки произошел пожар, унесший жизни двоих людей. Сообщение о возгорании в доме поступило в МЧС в 6 утра 29 октября.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре поступило поздно, и к моменту прибытия пожарных подразделений большая часть дома была охвачена огнем. В течение считанных минут пожар был локализован, а еще через 10 минут – ликвидирован.

Но без погибших не обошлось. В ходе работы пожарные обнаружили тела двоих погибших: мужчины 1977 года рождения и женщины 1976 года рождения. Причины выясняются, на место прибыли следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.