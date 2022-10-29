В Башкирии в ДТП погиб мужчина, две женщины госпитализированы

В Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина, еще два человека были госпитализированы.

По словам главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, ДТП было совершено на дороге Нефтекамск - Николо-Березовка. Здесь столкнулись ВАЗ-2114, за рулем которого находился 38-летний мужчина, и Peugeot 605, которым управляла 40-летняя автоледи.

В результате происшествия водитель ВАЗа скончался на месте. Водитель иномарки и ее 52-летняя пассажирка были доставлены в нефтекамскую больницу. Госавтоинспекция ведет разбирательство.