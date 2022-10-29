В Башкирии в одноэтажном доме нашли тело погибшего в пожаре

В Башкирии в городе Благовещенск ближе к 11 утра 29 октября произошел пожар. По информации МЧС РБ, загорелся жилой одноэтажный бревенчатый дом.

Известно, что пламенем было повреждено домашнее имущество на площади 9 квадратных метров. Пожар был потушен, но в ходе работы по ликвидации возгорания было найдено тело мужчины. Личность гражданина устанавливается.

Причина пожара на данный момент не установлена. На месте происшествия работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.