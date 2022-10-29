Банк России выпустил в обращение памятную монету «Нагрудный знак с портретом Петра I»

Банком России с 28 октября выпущены в обращение новые памятные монеты из серии «Алмазный фонд России». Серебряные монеты «Нагрудный знак с портретом Петра I» выпускаются в номиналах 3 и 25 рублей. Также имеется ограниченная серия монет номиналом 25 рублей с цветным покрытием.\

В пресс-службе Банка России, что все эти монеты могут использоваться как средство наличного платежа без ограничений, как и остальные деньги Российской Федерации.

По сообщению Банка России, нагрудный знак, изображенный на монете, вручался лично императором за особые заслуги перед Отечеством. Это было свидетельством особого расположения Петра I.

Серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей имеют форму круга с диаметром 39 и 60 мм соответственно. Монет номиналом 3 рубля выпустили в количестве 3 000 штук, а 25 рублей – 850 штук. Монета в 25 рублей с цветным покрытием выпущена в количестве всего 150 штук. Она изготовлена качеством «пруф».