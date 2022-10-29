В Бирском районе открылась инклюзивная экологическая тропа

Проект организован на грант президента РФ и вложения неравнодушных. Новый экомаршрут проходит возле деревни Пионер и захватывает живописные и исторические места. Основная точка – усадьба братьев Кощеевых. Тропа создавалась так, чтобы пожилые и люди с ОВЗ чувствовали себя здесь комфортно.

Если бы все ступали на экотропу, проходя через символические ворота, очередь бы затянулась. Входная арка сделана по примеру тех, что стояли в окрестностях русских деревень. Пейзажи открываются завораживающие, даже несмотря на глубокую осень. Внимание привлекают и активности вдоль тропы.

На протяжении всего маршрута дети могут подучить название птиц, животных, научиться по листку определять дерево, а взрослые в свою очередь вспомнят уроки окружающего мира. Но главная точка притяжения экотропы – усадьба братьев Кощеевых. После того, как школу здесь закрыли, местные испугались за судьбу здания, которое было построено ещё в начале 20 века. Земля принадлежала пятерым братьям. Руководил всем Владимир Григорьевич, председатель Бирской управы.

Ассоциации, которые вызывает фамилия, её обладателю не подходят. Старожилы вспоминают его только с хорошей стороны. Местные даже деревню между собой называют Кощеевка – в честь владельца усадьбы.

Жизнь в окрестности усадьбы тропа вдохнула. Сельчане уже проводят здесь марийский фестиваль «Эр Вий», который дружно справляют вместе с русскими, татарами и башкирами. Да и первые туристы уже делятся впечатлениями.

Волонтёры, сельчане участвовали в создании экотропы. К гранту в 1,8 млн рублей добавилась почти такая же сумма, которую вложили неравнодушные к проекту. И главное слово в названии тропы – «инклюзивная».