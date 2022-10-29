На аэродроме «Первушино» прошла финальная летная практика для кадетов

Сегодня на аэродроме «Первушино» прошла финальная летная практика для курсантов с республиканских кадетских училищ. Проект реализуется на безвозмездной основе благодаря Фонду грантов главы республики. Будущим виртуозам неба вручили летные книжки, а космонавты Роскосмоса поздравили ребят прямо с Международной космической станции.
Перед тем, как сесть за штурвал крылатой машины, курсанты обучались на авиатренажерах. Из 200 кадетов были отобраны 80 человек, которым посчастливилось пройти летную практику на аэродроме «Первушино».
Лётную практику «Небо для смелых» удалось реализовать благодаря гранту Фонда содействия гражданскому обществу республики. Каждому кадету было отведено по 40 минут времени в небе. Также в рамках мероприятия для юных летчиков с напутственным словом выступили опытные авиаторы. Среди них и Герой России Сергей Ревин. Летчик-космонавт отметил, что это большое подспорье для кадетов, которые захотят связать свою жизнь с космосом. Герой России рассказал ребятам о космических полетах и работе на МКС. Кстати, экипаж Международной космической станции передал привет и пожелания кадетам, а также ответил на вопросы ребят, которые курсанты отправили им заранее.
После вручения кадетам летных книжек пилотажная группа аэродрома «Первушино» продемонстрировала авиашоу. Практика для будущих пилотов проходит на аэродроме уже в 11-й раз. По статистике, половина курсантов, прошедших здесь обучение, поступили в военные и гражданские летные училища, а также профильные вузы страны.