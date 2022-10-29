На аэродроме «Первушино» прошла финальная летная практика для кадетов

Сегодня на аэродроме «Первушино» прошла финальная летная практика для курсантов с республиканских кадетских училищ. Проект реализуется на безвозмездной основе благодаря Фонду грантов главы республики. Будущим виртуозам неба вручили летные книжки, а космонавты Роскосмоса поздравили ребят прямо с Международной космической станции.

Перед тем, как сесть за штурвал крылатой машины, курсанты обучались на авиатренажерах. Из 200 кадетов были отобраны 80 человек, которым посчастливилось пройти летную практику на аэродроме «Первушино».

У нас в центре практики входил набор высоты, полет по кругу, конвейер, виражи и посадка. Здесь очень сильно понравилось, полеты все объяснили, показали. Мне повезло, что я учусь в Уфимском кадетском корпусе, что у меня появилась такая крутая возможность – полетать на самолете.

Загир Хасанов, курсант Уфимского кадетского корпуса
Фото №1 - На аэродроме «Первушино» прошла финальная летная практика для кадетов

Лётную практику «Небо для смелых» удалось реализовать благодаря гранту Фонда содействия гражданскому обществу республики. Каждому кадету было отведено по 40 минут времени в небе.  Также в рамках мероприятия для юных летчиков с напутственным словом выступили опытные авиаторы. Среди них и Герой России Сергей Ревин. Летчик-космонавт отметил, что это большое подспорье для кадетов, которые захотят связать свою жизнь с космосом. Герой России рассказал ребятам о космических полетах и работе на МКС. Кстати, экипаж Международной космической станции передал привет и пожелания кадетам, а также ответил на вопросы ребят, которые курсанты отправили им заранее.

После вручения кадетам летных книжек пилотажная группа аэродрома «Первушино» продемонстрировала авиашоу. Практика для будущих пилотов проходит на аэродроме уже в 11-й раз. По статистике, половина курсантов, прошедших здесь обучение, поступили в военные и гражданские летные училища, а также профильные вузы страны. 

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