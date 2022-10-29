В Уфе состоялся бенефис народного артиста Башкортостана Олега Касимова

В Башгосфилармонии состоялся концерт-бенефис народного артиста Башкортостана Олега Касимова в честь 50-летия. Дирижер, саксофонист, композитор, художественный руководитель музыкальных коллективов – в этот вечер зрители смогли увидеть маэстро во всех творческих проявлениях.
Классические, эстрадные и джазовые композиции исполнялись как сольно Олегом Касимовым, так и в сопровождении оркестров. Имя маэстро известно по всей стране и за рубежом. Поздравить народного артиста приехали и коллеги по цеху. Впереди у Олега Касимова много планов.