В Уфе состоялся бенефис народного артиста Башкортостана Олега Касимова

Любой из этих номеров, который прозвучит, прошел мой определенный ценз на музыкальное качество. Поэтому я думаю, что мне не будет стыдно за каждый номер. Про будущее я не могу пока ничего говорить. Естественно, очень много концертов. У нас нет ни одно месяца, наверное, где бы не было 2-3 концертов в филармонии, не считая каких-либо выездных мероприятий. Они будут продолжаться, и думаю, что все самое лучшее еще впереди.

Олег Касимов, народный артист Республики Башкортостан