В Уфе состоялся бенефис народного артиста Башкортостана Олега Касимова

В Башгосфилармонии состоялся концерт-бенефис народного артиста Башкортостана Олега Касимова в честь 50-летия. Дирижер, саксофонист, композитор, художественный руководитель музыкальных коллективов – в этот вечер зрители смогли увидеть маэстро во всех творческих проявлениях.

Классические, эстрадные и джазовые композиции исполнялись как сольно Олегом Касимовым, так и в сопровождении оркестров. Имя маэстро известно по всей стране и за рубежом. Поздравить народного артиста приехали и коллеги по цеху. Впереди у Олега Касимова много планов.

Любой из этих номеров, который прозвучит, прошел мой определенный ценз на музыкальное качество.  Поэтому я думаю, что мне не будет стыдно за каждый номер. Про будущее я не могу пока ничего говорить. Естественно, очень много концертов. У нас нет ни одно месяца, наверное, где бы не было 2-3 концертов в филармонии, не считая каких-либо выездных мероприятий. Они будут продолжаться, и думаю, что все самое лучшее еще впереди.

Олег Касимов, народный артист Республики Башкортостан
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