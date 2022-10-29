В Уфе прошел республиканский молодежный конкурс поэтического мастерства «Живое слово»

Участниками стали около 60 поклонников литературы со всего региона. Все они участвовали в разных номинациях. Жюри отдельно оценивало художественное чтение поэтического и прозаического произведений, авторских стихов. Конкурсанты выступали на русском и башкирском языках. В основном участниками конкурса стали девушки.

Я читала произведение Эдуарда Асадова «Отцы и дети». Если честно, мне нравится творчество этого поэта, и тема отцов и детей как никогда актуальна на сегодняшний день. Свое творчество есть, но не афиширую, считаю, что недостаточно мастерства.

Майя Ядыкина, участница конкурса «Живое слово» /г. Стерлитамак/

Второе произведение было у меня «Баллада о красках» Роберта Рождественского. Я считаю, что это одно из тех произведений, которые стоит вводить в школьную программу по литературе, потому что оно вызывает патриотизм.

Алина Газанфарова, участница конкурса «Живое слово» /г. Октябрьский/
Фото №1 - В Уфе прошел республиканский молодежный конкурс поэтического мастерства «Живое слово»

Многие конкурсанты читали по два стихотворения. Помимо выступлений, участников «Живого слова» ждал также литературный мастер-класс «Как выпустить книгу». Конкурс проводится с 2018 года. И за это время его участниками стали более 700 молодых поэтов.

Я читала два произведения. Первое – это «Гости» Эдуарда Асадова, а второе стихотворение – это «Девочке три» Мальвины Матрасовой. Очень большой выбор. Я долгое время не знала, кого выбрать: Маяковского, Асадова, Рождественского – очень много стихотворений. Но решила остановиться именно на этих, потому что они мне показались как-то ближе.

Гульназ Утяганова, участница конкурса «Живое слово» /г. Уфа/
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями