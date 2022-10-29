В Уфе прошел республиканский молодежный конкурс поэтического мастерства «Живое слово»

Участниками стали около 60 поклонников литературы со всего региона. Все они участвовали в разных номинациях. Жюри отдельно оценивало художественное чтение поэтического и прозаического произведений, авторских стихов. Конкурсанты выступали на русском и башкирском языках. В основном участниками конкурса стали девушки.
Многие конкурсанты читали по два стихотворения. Помимо выступлений, участников «Живого слова» ждал также литературный мастер-класс «Как выпустить книгу». Конкурс проводится с 2018 года. И за это время его участниками стали более 700 молодых поэтов.