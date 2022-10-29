В Уфе прошел республиканский молодежный конкурс поэтического мастерства «Живое слово»

Я читала два произведения. Первое – это «Гости» Эдуарда Асадова, а второе стихотворение – это «Девочке три» Мальвины Матрасовой. Очень большой выбор. Я долгое время не знала, кого выбрать: Маяковского, Асадова, Рождественского – очень много стихотворений. Но решила остановиться именно на этих, потому что они мне показались как-то ближе.

Гульназ Утяганова, участница конкурса «Живое слово» /г. Уфа/