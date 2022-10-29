Два борца из Башкирии прошли в финал кубка страны на призы главы республики

Два представителя республики – в финале кубка страны по греко-римской борьбе на призы главы Башкортостана. Ислам Опиев и Нохчо Лабазанов пробились в решающую стадию турнира. Сегодня в Уфе разыграли первые комплекты наград.
Четыре крупных турнира, мастер-классы от прославленных чемпионов – участников недели спортивной борьбы ждала насыщенная программа. Организовать мероприятие такого высокого уровня непросто. Хотя эту работу зачастую вообще не видно. Установить помост на нужном уровне от пола, закрепить его, подготовить бригаду судей и не только. На соревнованиях все должно работать как единый механизм
Тренеры национальной сборной приехали в Уфу, чтобы лично оценить уровень спортсменов, просмотреть резерв. Эта работа сейчас особенно актуальна: наши борцы не могут выступать на международной арене, и здесь важно определить, в правильном ли направлении развивается борьба в России.
На кубке России в борьбу за медали вступили 168 спортсменов из 24 регионов. 15 спортсменов представляют Башкортостан. Сенсацию на турнире совершил Александр Комаров. Борец из Санкт-Петербурга выступает в весе на 10 килограммов меньше заявленного на соревнованиях в Уфе. Перепрыгнуть с категории 87 на 97 его попросил тренер.
Главная интрига второго дня соревнований: удастся ли победителю мирового и европейского первенства вернуться на ковер. Это чуть ли не первая официальная схватка Ислама Опиева за последние два года. Сначала он перенес операцию в Германии, затем была длительная реабилитация и период восстановления. За это время соперники ушли вперед. Выступали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Потому для Опиева было важно вновь почувствовать вкус победы, которую он и одержал на домашнем ковре.
Нохчо Лобазанов, выступающий в весе до 130 килограммов, также вышел в финал. Пригодились секретные наработки, что они подготовили с тренерским штабом. Бронзовые медали завоевали Никита Криницин и Кирилл Сырцев. Впереди заключительный день кубка страны по греко-римской борьбе и финалы в пяти весовых категориях.