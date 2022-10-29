Два борца из Башкирии прошли в финал кубка страны на призы главы республики

Два представителя республики – в финале кубка страны по греко-римской борьбе на призы главы Башкортостана. Ислам Опиев и Нохчо Лабазанов пробились в решающую стадию турнира. Сегодня в Уфе разыграли первые комплекты наград.

Четыре крупных турнира, мастер-классы от прославленных чемпионов – участников недели спортивной борьбы ждала насыщенная программа. Организовать мероприятие такого высокого уровня непросто. Хотя эту работу зачастую вообще не видно. Установить помост на нужном уровне от пола, закрепить его, подготовить бригаду судей и не только. На соревнованиях все должно работать как единый механизм

Это же техника безопасности спортсмена, потому что бывали случаи, когда помост проваливался, а это лишало ковра на соревнованиях. Поэтому мы уже привыкли, и есть определенные шаблоны и решения. Светлана Донцова, исполнительный директор Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан

Тренеры национальной сборной приехали в Уфу, чтобы лично оценить уровень спортсменов, просмотреть резерв. Эта работа сейчас особенно актуальна: наши борцы не могут выступать на международной арене, и здесь важно определить, в правильном ли направлении развивается борьба в России.

Мы радуемся таким мероприятиям и рады, что ребята не стоят, а борются, и сегодня у них есть шанс проявить себя и показать, на что они способны. Алан Хугаев, старший тренер сборной России по греко-римской борьбе

На кубке России в борьбу за медали вступили 168 спортсменов из 24 регионов. 15 спортсменов представляют Башкортостан. Сенсацию на турнире совершил Александр Комаров. Борец из Санкт-Петербурга выступает в весе на 10 килограммов меньше заявленного на соревнованиях в Уфе. Перепрыгнуть с категории 87 на 97 его попросил тренер.

Тяжело, и мне приходится сверх своих возможностей включаться, чтобы не вытолкнули, а так все по силам. Александр Комаров, финалист соревнований /Санкт-Петербург/

Главная интрига второго дня соревнований: удастся ли победителю мирового и европейского первенства вернуться на ковер. Это чуть ли не первая официальная схватка Ислама Опиева за последние два года. Сначала он перенес операцию в Германии, затем была длительная реабилитация и период восстановления. За это время соперники ушли вперед. Выступали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Потому для Опиева было важно вновь почувствовать вкус победы, которую он и одержал на домашнем ковре.