В Башкирии мужчину забили до смерти ногами и табуреткой

Хозяин дома высказал слова оскорбления в адрес своего гостя. В ответ на это обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также табуретом по голове и другим частям тела, после чего ушел домой. Потерпевшего обнаружили без сознания сотрудники полиции, когда опрашивали жителей села, в связи с поступившим заявлением супруги злоумышленника о краже его телефона. Потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в реанимационном отделении спустя 12 дней.

пресс-служба Следкома РБ