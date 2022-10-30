В Башкирии мужчину забили до смерти ногами и табуреткой
В Бураевском районе Башкирии Следком предъявил обвинение 47-летнему жителю деревни Новоельдяково. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Трагедия произошла с 13 на 14 октября. Двое мужчин распивали спиртные напитки, и в ходе застолья между ними вспыхнул конфликт.
Хозяин дома высказал слова оскорбления в адрес своего гостя. В ответ на это обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также табуретом по голове и другим частям тела, после чего ушел домой. Потерпевшего обнаружили без сознания сотрудники полиции, когда опрашивали жителей села, в связи с поступившим заявлением супруги злоумышленника о краже его телефона. Потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в реанимационном отделении спустя 12 дней.
пресс-служба Следкома РБ
Свою вину обвиняемый признал. Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося.