Башкирия заняла третье место в общем зачете по греко-римской борьбе

Спортсмены из Башкирии заняли призовые места на Кубке России по греко-римской борьбе. Соревнования проходили в башкирской столице.
В спортивных состязаниях приняли участие спортсмены со всей России. Первое место и золотая медаль в категории 130 кг достались борцу из Башкирии Нохчо Лабазанову, который в финале победил москвича Марата Кампарова.
Серебро в категории 77 кг завоевал Ислам Опиев. Бронзу в категории 55 кг получил Никита Криницын. В общекомандном зачете Башкирия заняла третье место. На первом и втором - Москва и Краснодарский край соответственно.