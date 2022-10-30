Башкирия заняла третье место в общем зачете по греко-римской борьбе

Спортсмены из Башкирии заняли призовые места на Кубке России по греко-римской борьбе. Соревнования проходили в башкирской столице.

В спортивных состязаниях приняли участие спортсмены со всей России. Первое место и золотая медаль в категории 130 кг достались борцу из Башкирии Нохчо Лабазанову, который в финале победил москвича Марата Кампарова.