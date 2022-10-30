Прямая линия Главы Башкортостана Радия Хабирова: главные темы

Главным событием недели стала прямая линия Главы Башкортостана. Радий Хабиров вновь ответил на вопросы жителей региона и журналистов. Трансляция длилась 4,5 часа. Ожидаемо много вопросов было из социальной сферы и сферы благоустройства. Радий Хабиров рассказал о своем отношении к санкциям и о желании иностранных инвесторов работать в Башкортостане, несмотря на международный кризис.

Еще в самом начале беседы Радий Хабиров обозначил, что готов отвечать на любые вопросы. Запретных тем на прямой линии нет. В списке уже традиционно были дороги, ЖКХ, ну и, конечно, топ этого года – мобилизация. Пожалуй, главная новость, которую руководитель республики объявил, – план по набору резервистов республика выполнила.

Могу объявить, что мы поручение в рамках частичной мобилизации выполнили. Выполняли, на мой взгляд, разумно, и я хочу выразить слова уважения ребятам, которые ушли туда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Прокомментировал Глава Башкортостана и решение своих соратников уйти на фронт в качестве добровольцев, назвав их решения смелыми. А вот информацию о собственном переходе на руководящие посты в новые регионы Радий Хабиров назвал слухами. Однако заявил, что в случае необходимости будет выполнять любую поставленную задачу.

Будет приказ: шинель наденем и пойдем, куда нам скажут. Мои полномочия истекают осенью 2024 года. Как это бывает, у поста начинаются всевозможные трения, новые конкуренты. Готовьтесь к небольшому цирку, наверное. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Много вопросов на прямой линии прозвучало в формате видеообращений. Так, активистам из Салавата Радий Хабиров обещал помочь в создании молодежного центра, а жителю села Акъяр Хайбуллинского района – в ближайшие годы навести порядок на всех основных магистралях Зауралья. Пожалуй, самым эмоциональным было обращение людей из нового микрорайона в Белорецке, где отсутствует питьевая вода.

Я всегда говорил главам, что хочется строить и ФОКи, и ДК, но когда у человека элементарно нет воды – это ужасно. По Белорецку представьте мне поручение. В развитии населённых пунктов всегда важно определять приоритеты. И среди таких приоритетов на первом месте, безусловно, должно быть водоснабжение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отвечая на вопросы жителей, Глава Башкортостана в очередной раз подтвердил будущие стройки. Так, в Бижбулякском районе возведут полилингвальную гимназию с изучением чувашского языка, ну а в Уфе, в Кузнецовском затоне, – самую большую школу на 2200 мест. Ученица из Исянгулово попросила Радия Хабирова построить в их общеобразовательном учреждении новый спортзал. И этот вопрос в ходе прямой линии был переадресован министру образования.

Вопрос строительства нового спортзала прорабатывают совместно с Министерством сельского хозяйства республики. Объект планируют включить в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Мы хорошо провели заявочную кампанию, в неё вошли 365 школ Башкортостана – это второе место в России. К 2026 году мы полностью выполним эту программу, и в республике не останется ни одной ветхой школы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Много говорили об Уфе. Радий Хабиров выразил уверенность, что новые власти смогут достойно подготовиться к празднованиям столичного юбилея. Все ранее анонсированные объекты при этом будут построены или реконструированы. В этой части по собственному признанию наиболее чувствительным оказался вопрос о реставрации памятника Салавату Юлаеву.

Мы уже нашли подрядчика и надеемся, что к марту 2023 года получим проект реконструкции. В этом случае есть риск, что мы будем встречать 450-летие Уфы без памятника Салавату Юлаеву. Поэтому нам вместе с общественностью нужно найти баланс, что важнее. Но совместное с жителями решение будем принимать тогда, когда получим проектные документы по реставрации. В 2024 году мы отпразднуем 450-летие Уфы. К юбилею подарим городу и республике новые объекты. Полагаю, что столица к этому времени по-настоящему преобразится, и мы сможем больше внимания уделить другим муниципалитетам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Болезненный вопрос и нехватка медицинских кадров в районах. По словам Радия Хабиров, этой темой должны заниматься главы муниципалитетов. Выделять специалистам жильё, земельные участки, места в детских садах и не только. На недостаток рабочих пожаловалась и сотрудница швейной фабрики из Учалов. А вот сотрудников Сибайской обогатительной фабрики в связи с временным закрытием глава Башкортостана заверил: люди смогут перейти на другую работу по аналогичным специальностям.

Такая проблема есть, она объективна. Для обогатительной фабрики нет сырья, оно было привозное. Мы контуры решения этой проблемы обозначили. Во-первых, это будет консервация, работать будут 100-120 человек. Все люди, которые освобождаются, им УГМК предлагает работу на территории Зауралья. Возникает вопрос транспорта теперь, из Сибая людей возить. Все вопросы с логистикой надо решать с УГМК. Я очень признателен руководству. Меня заранее предупредили, заранее обсудили. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Традиционно люди интересовались личной жизнью главы. Например, Радий Хабиров признался, что не показывает фотографии детей из соображения безопасности. Ну а кроме любимого плова также хорошо готовит уху и запекает блюда в тандыре. Руководитель региона не скрывает, что бывает вспыльчивым, но работает над собой.

Я иногда срываюсь, есть у меня такой грех, но я работаю над собой. Иногда мои коллеги на меня обижаются. Я работаю над этим и стараюсь спокойно довести, объяснить, чем возмущен и что мне не нравится. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Так вышло, что на время руководства Радия Хабирова выпал один из самых сложных периодов. Каждый год – какое-либо потрясение, начиная с Куштау и заканчивая пандемией и спецопераций. Глава Башкортостана отметил, что кризис – это время стать крепче.

На излом проверяют нас всех, всю страну. И как жизнь показывает, пока не получается нас сломать. Я думаю, мы достойно всем обществом справляемся с этими вызовами. Бог дает нам по силам, значит, мы это выдерживаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан