Прямая линия Главы Башкортостана Радия Хабирова: главные темы

Главным событием недели стала прямая линия Главы Башкортостана. Радий Хабиров вновь ответил на вопросы жителей региона и журналистов. Трансляция длилась 4,5 часа. Ожидаемо много вопросов было из социальной сферы и сферы благоустройства. Радий Хабиров рассказал о своем отношении к санкциям и о желании иностранных инвесторов работать в Башкортостане, несмотря на международный кризис.
Еще в самом начале беседы Радий Хабиров обозначил, что готов отвечать на любые вопросы. Запретных тем на прямой линии нет. В списке уже традиционно были дороги, ЖКХ, ну и, конечно, топ этого года – мобилизация. Пожалуй, главная новость, которую руководитель республики объявил, – план по набору резервистов республика выполнила.
Прокомментировал Глава Башкортостана и решение своих соратников уйти на фронт в качестве добровольцев, назвав их решения смелыми. А вот информацию о собственном переходе на руководящие посты в новые регионы Радий Хабиров назвал слухами. Однако заявил, что в случае необходимости будет выполнять любую поставленную задачу.
Много вопросов на прямой линии прозвучало в формате видеообращений. Так, активистам из Салавата Радий Хабиров обещал помочь в создании молодежного центра, а жителю села Акъяр Хайбуллинского района – в ближайшие годы навести порядок на всех основных магистралях Зауралья. Пожалуй, самым эмоциональным было обращение людей из нового микрорайона в Белорецке, где отсутствует питьевая вода.
Отвечая на вопросы жителей, Глава Башкортостана в очередной раз подтвердил будущие стройки. Так, в Бижбулякском районе возведут полилингвальную гимназию с изучением чувашского языка, ну а в Уфе, в Кузнецовском затоне, – самую большую школу на 2200 мест. Ученица из Исянгулово попросила Радия Хабирова построить в их общеобразовательном учреждении новый спортзал. И этот вопрос в ходе прямой линии был переадресован министру образования.
Много говорили об Уфе. Радий Хабиров выразил уверенность, что новые власти смогут достойно подготовиться к празднованиям столичного юбилея. Все ранее анонсированные объекты при этом будут построены или реконструированы. В этой части по собственному признанию наиболее чувствительным оказался вопрос о реставрации памятника Салавату Юлаеву.
Болезненный вопрос и нехватка медицинских кадров в районах. По словам Радия Хабиров, этой темой должны заниматься главы муниципалитетов. Выделять специалистам жильё, земельные участки, места в детских садах и не только. На недостаток рабочих пожаловалась и сотрудница швейной фабрики из Учалов. А вот сотрудников Сибайской обогатительной фабрики в связи с временным закрытием глава Башкортостана заверил: люди смогут перейти на другую работу по аналогичным специальностям.
Традиционно люди интересовались личной жизнью главы. Например, Радий Хабиров признался, что не показывает фотографии детей из соображения безопасности. Ну а кроме любимого плова также хорошо готовит уху и запекает блюда в тандыре. Руководитель региона не скрывает, что бывает вспыльчивым, но работает над собой.
Так вышло, что на время руководства Радия Хабирова выпал один из самых сложных периодов. Каждый год – какое-либо потрясение, начиная с Куштау и заканчивая пандемией и спецопераций. Глава Башкортостана отметил, что кризис – это время стать крепче.
В общей сложности глава республики ответил на 99 вопросов. Всего же на прямую линию поступило более трех тысяч сообщений. Радий Хабиров поблагодарил жителей за активность и отметил, что все поступившие вопросы оформят в виде поручений. Профильные министерства и ведомства подготовят на них ответы.