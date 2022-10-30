Эксперты из Башкортостана прокомментировали прямую линию Радия Хабирова

Все озвученные во время прямой линии с главой республики темы в обязательном порядке будут отработаны. По некоторым вопросам Радий Хабиров давал поручения прямо в прямом эфире. В обществе тем временем отмечают разнообразие затронутых тем и искренность ответов главы Башкортостана.

Качели, карусель и другое игровое оборудование. Современная детская площадка с безопасным резиновым покрытием в селе Нижнебалтачево Татышлинского района появилась недавно. О необходимости её строительства заявила многодетная мама, по совместительству еще и воспитатель в детском саду Светлана Шакирова. Видеообращение женщины в сентябре прошлого года показали во время прямой линии с главой республики.

У нас загорелась искорка надежды, можно сказать, когда он дал утвердительный ответ, что через год эта площадка будет. Светлана Шакирова, многодетная мама

Утвердительное да от главы республики год назад во время прямой линии услышали и жители села Седякбаш Бижбулякского района. Они попросили отремонтировать местный дом культуры. В итоге не прошло и года как старое здание СДК получило вторую жизнь. Здесь и библиотека, и небольшой спортивный зал. Появился тёплый санузел, электрический пандус для маломобильных граждан, новые гримёрки, а также костюмерная и сцена, на которой уже прошли первые концерты.

Счастливы, что в таком здании будем развиваться, репетировать, собираться, сходы граждан проводить, выборы – вся жизнь села проходит в этом доме культуры. Инна Никифорова, руководитель чувашского народного театра «Отражение»

Это наглядные примеры того, как отрабатываются озвученные во время прямой линии проблемы. В этом году Радий Хабиров по некоторым вопросам вновь давал поручения прямо в прямом эфире.

Я стараюсь не обещать, когда не могу. Лучше откровенно скажу, что это не сейчас. А то, что обещаю, меня уже внутреннее обязывает. И, соответственно, это вопрос дисциплины нашей работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За ходом трансляции наблюдали главы районов и городов, а также члены правительства. В числе вопросов были как локальные проблемы, которые руководитель региона на месте поручал переадресовать муниципальным властям, так и глобальные, решение которых требует комплексного подхода.

Многие вопросы, которые были заданы, это те вопросы, которые волнуют людей. Может быть, кому-то покажется, что эти вопросы наивные, а какие-то может быть очень сложные, но это срез нашей жизни. Она и простая, и сложная, и поэтому люди задают те вопросы, которые их волнуют. Радий Фаритович очень спокойно и открыто, он не просто отвечал, он рассуждал. Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан

Эксперты отмечают, что самый большой блок вопросов касался сферы благоустройства: от общественных пространств до реконструкций зданий или строительства дорог. Затронули и тему уфимского хосписа, сроки сдачи которого сдвигаются на 2024 год. Поскольку он возводится во многом за счет благотворительной помощи, Радий Хабиров поблагодарил всех причастных к этому делу.

Это очень разные люди, разные организации. Кто-то помогает в строительстве пожертвованием, кто-то помогает своей продукцией в натуральном виде. Это обычные люди, которые тоже делают пожертвования и становятся нашими волонтерами. Совершенно потрясающий сейчас штаб – более 100 человек. Светлана Нигматуллина, пресс-секретарь Уфимского хосписа

В процессе прямой линии были вопросы, решение которых требует комплексного подхода. И в этой части к делу обещают подключиться законодатели республики.

Прямая линия еще раз выявила болевые точки, которые, к сожалению, присутствуют в нашей жизни. Государственное Собрание проводит соответствующий анализ законодательства, и реакция на них также будет. Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

На протяжении прямой линии вопросы от жителей транслировались на большом экране в формате бегущей строки. Радий Хабиров зачастую сам перехватывал инициативу у модераторов, по ходу отвечая на запросы жителей из разных уголков республики.

Я убедился на своем опыте, что Радий Фаритович большой профессионал, который действительно погружен в проблемы республики и без проблем отвечает на любой поставленный вопрос. Это человек, который действительно в теме всех проблем нашей республики. Владимир Волков, руководитель регионального отделения поискового движения России в Республике Башкортостан