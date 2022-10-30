Эксперты из Башкортостана прокомментировали прямую линию Радия Хабирова

Все озвученные во время прямой линии с главой республики темы в обязательном порядке будут отработаны. По некоторым вопросам Радий Хабиров давал поручения прямо в прямом эфире. В обществе тем временем отмечают разнообразие затронутых тем и искренность ответов главы Башкортостана.
Качели, карусель и другое игровое оборудование. Современная детская площадка с безопасным резиновым покрытием в селе Нижнебалтачево Татышлинского района появилась недавно. О необходимости её строительства заявила многодетная мама, по совместительству еще и воспитатель в детском саду Светлана Шакирова. Видеообращение женщины в сентябре прошлого года показали во время прямой линии с главой республики.
Утвердительное да от главы республики год назад во время прямой линии услышали и жители села Седякбаш Бижбулякского района. Они попросили отремонтировать местный дом культуры. В итоге не прошло и года как старое здание СДК получило вторую жизнь. Здесь и библиотека, и небольшой спортивный зал. Появился тёплый санузел, электрический пандус для маломобильных граждан, новые гримёрки, а также костюмерная и сцена, на которой уже прошли первые концерты.
Это наглядные примеры того, как отрабатываются озвученные во время прямой линии проблемы. В этом году Радий Хабиров по некоторым вопросам вновь давал поручения прямо в прямом эфире.
За ходом трансляции наблюдали главы районов и городов, а также члены правительства. В числе вопросов были как локальные проблемы, которые руководитель региона на месте поручал переадресовать муниципальным властям, так и глобальные, решение которых требует комплексного подхода.
Эксперты отмечают, что самый большой блок вопросов касался сферы благоустройства: от общественных пространств до реконструкций зданий или строительства дорог. Затронули и тему уфимского хосписа, сроки сдачи которого сдвигаются на 2024 год. Поскольку он возводится во многом за счет благотворительной помощи, Радий Хабиров поблагодарил всех причастных к этому делу.
В процессе прямой линии были вопросы, решение которых требует комплексного подхода. И в этой части к делу обещают подключиться законодатели республики.
На протяжении прямой линии вопросы от жителей транслировались на большом экране в формате бегущей строки. Радий Хабиров зачастую сам перехватывал инициативу у модераторов, по ходу отвечая на запросы жителей из разных уголков республики.
Нынешней прямой линии не хватило считанных минут, чтобы побить рекорд прошлого года. Хотя такой цели не ставилось. Важным было не количество вопросов и продолжительность беседы, а сам факт общения с жителями республики в таком формате. Как отметил сам Радий Хабиров, прямая линия – важная площадка, где можно рассказать о том, что делает власть, как она мыслит и разъяснить гражданам наиболее волнующие темы.