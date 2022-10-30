Радий Хабиров: «Мы живем в интересное и непростое время»

Нынешняя прямая линия запомнится и тем, что она совпала по времени с важной программной речью Владимира Путина в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Зрители и участники прямой линии посмотрели ее во время трансляции. Президент страны рассказал о своем видении будущего миропорядка, о том, что Западу рано или поздно придется смириться с необходимостью диалога с другими странами. Россия, по его словам, просто отстаивает своё право на существование и свободное развитие. Уже в ходе прямой линии Радий Хабиров прокомментировал программную речь главы государства.