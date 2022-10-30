Радий Хабиров: «Мы живем в интересное и непростое время»

Нынешняя прямая линия запомнится и тем, что она совпала по времени с важной программной речью Владимира Путина в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

 Зрители и участники прямой линии посмотрели ее во время трансляции. Президент страны рассказал о своем видении будущего миропорядка, о том, что Западу рано или поздно придется смириться с необходимостью диалога с другими странами. Россия, по его словам, просто отстаивает своё право на существование и свободное развитие. Уже в ходе прямой линии Радий Хабиров прокомментировал программную речь главы государства.

Горжусь нашим Президентом и страной. Мне понравилась его мысль, что фамилии некоторых людей, которые некоторое время руководили западными государствами, никто уже и не помнит. А Пушкина, Достоевского, Чайковского будут помнить веками. Идёт цивилизационный спор. В любом споре нужно что-то предлагать. И мне кажется очень хорошим предложение, что мир должен быть другой, и в нём должны быть учтены мнения всех государств и народов. Мы живем в интересное и непростое время. Идёт глобальное изменение мироустройства. К счастью, или, к сожалению, мы являемся свидетелями этого транзитного перехода.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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