В Башкирии рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей

Внеочередное зачисление в детский сад детей участников СВО, расширение списка льгот для их семей, кредитные каникулы и возвращение отцов троих и более детей до 16 лет. Эти темы стали одними из главных во время брифинга на телеканале БСТ, который прошел на неделе.

Руководители республиканских ведомств рассказали, что появилась 31 мера поддержки, которые были разработаны по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Все они направлены на помощь семьям, пока кормильцы исполняют воинский долг.

В первую очередь поддержка направлена на детей военнослужащих. И значения тут не имеет, был ли мобилизован папа, ушел добровольцем или проходит службу по контракту в зоне спецоперации. Их дети получат право вне очереди быть зачисленными в детский сад и посещать его бесплатно. Школьники будут получать бесплатное горячее питание и на безвозмездной основе пользоваться услугами допобразования, в том числе и посещать занятия в группах продленного дня. Как отметил министр образования и науки региона Айбулат Хажин, не останутся без поддержки и те дети, которые уже стали студентами.

В том числе касается и студентов наших высших учебных заведений, которым будет предоставлено общежитие вне зависимости от формы организации обучения. Еще одна очень важная мера поддержки семей – предоставление образовательных сертификатов для детей, которые обучаются на коммерческой основе в наших государственных колледжах. 60 тысяч – средняя цена. Но понятно, что сумма у нас варьируется. В любом случае мы будем покрывать всю стоимость обучения за соответствующий год. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостана

В том случае, если семья уже заплатила за обучение, то сумму вернут обратно. Кроме того, дети военнослужащих смогут совершать по 60 бесплатных поездок в месяц по карте «Алга», а также получать санаторно-курортное лечение. Бесплатными будут услуги соцработников по присмотру за детьми и пожилыми родителями бойцов. Женам солдат Министерство семьи, труда и соцзащиты республики поможет в индивидуальном порядке с поиском работы. Кстати, претерпели изменения и условия назначения льготных выплат для семей военнослужащих

Доход члена семьи, который принимает участие в специальной военной операции, исключается при расчете среднедушевого дохода семьи для пяти видов пособий. В том числе там есть, например, детское пособие на ребенка до трех лет. Поэтому тем, кому было отказано в этих детских пособиях именно в связи с превышением среднедушевого дохода семьи, можно смело обращаться либо в саму соцзащиту, в МФЦ или на портал «Госуслуги», чтобы оформить пособие. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Кроме того, сами бойцы и их семьи смогут рассчитывать на кредитные каникулы, возможность покупки жилья по льготным условиям, освобождение от транспортного налога и сертификаты для отдыха в санаториях республики. Подать заявку могут и члены семьи через упрощенную доверенность в банк. Кроме того, возвращают мобилизованных отцов троих и более детей, возраст которых не превышает 16 лет. Но, как отметил на брифинге представитель военкомата, если отец уже в зоне СВО, то он остается служить. К слову, меры поддержки можно получить по месту их предоставления, через МФЦ или Госуслуги уже со 2 ноября. Но необходимо предоставить подтвердительные документы родства с защитником Родины, а также справку из военкомата.

Чтобы не было злоупотреблений, мы в первую очередь поддерживаем членов семей: это официальные супруги, дети до 23 лет включительно, родители и опекуны, вырастившие нашего бойца. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан