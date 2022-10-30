Опыт Башкирии в оказании помощи детям с РАС признан передовым в ПФО

Опыт республики в оказании помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) признан передовым в ПФО. Об этом на неделе сообщил Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров во время встречи с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Добиться такого результата региону помогло участие в общественном проекте «Ментальное здоровье».
Детский психолог шёпотом общается с ребёнком не для того, чтобы проверить слух. У девочки эмоционально-волевые нарушения. Она боится громких звуков, резких движений. Но с каждым занятием страхи постепенно уходят. Процесс требует колоссального терпения как специалиста, так и родителей. Но результат того стоит.
Помощь детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) оказывают на базе детского отделения Республиканской клинической психиатрической больницы. К каждому ребёнку тут особое отношение, учитывая его интересы. Это помогает в социализации. Программа включает и общение с животными. Наряду с психологами свой вклад вносит и пони Фантик.
Башкортостан вошёл в число пяти пилотных регионов, которые начали реализацию общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье». Он направлен на комплексную помощь детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра, позволяет выявлять таких пациентов на ранних этапах заболевания. Перспективы программы на неделе обсудили Полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Было отмечено, что с 2020 года число детей, имеющих ментальные нарушения, выросло вдвое. Это результат тщательных исследований, которые позволили выявить ранее скрытые факты заболеваний.
Игорь Комаров подчеркнул, что опыт республики в оказании помощи детям-инвалидам признан передовым не только в Поволжье, но и в целом в стране. В государственных коррекционных школах образованы ресурсные центры для консультации, коррекции и обучения детей с ментальными нарушениями. В реализации проекта «Ментальное здоровье» активно принимают участие региональные некоммерческие организации. Правительство республики утвердило Концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
В рамках проекта «Ментальное здоровье» поддержку получают не только дети, но и родители особенных малышей. Узнать, что ребёнок особенный, довольно тяжело. Но важно понимать, что на этом пути никто не останется один на один со своей проблемой.
Для более широкого охвата особенных детей принято решение о создании в Уфе специализированного центра. Его возможности позволят эффективнее работать с пациентами с расстройствами аутистического спектра
Новый центр ментального здоровья откроют в следующем году. Планируется, что пациентов он примет в первом квартале. А после выхода на полную мощность более двух тысяч детей ежегодно смогут проходить там обследование, лечение, абилитацию и реабилитацию. В рамках программы государственных гарантий услуги будут предоставляться бесплатно.