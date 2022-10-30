Опыт Башкирии в оказании помощи детям с РАС признан передовым в ПФО

Опыт республики в оказании помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) признан передовым в ПФО. Об этом на неделе сообщил Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров во время встречи с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Добиться такого результата региону помогло участие в общественном проекте «Ментальное здоровье».

Детский психолог шёпотом общается с ребёнком не для того, чтобы проверить слух. У девочки эмоционально-волевые нарушения. Она боится громких звуков, резких движений. Но с каждым занятием страхи постепенно уходят. Процесс требует колоссального терпения как специалиста, так и родителей. Но результат того стоит.

Через год-два, когда мы видим, что есть положительная динамика, мы совместно с родителями очень радуемся этому. Даже малейшие, мизерные крупицы в развитии ребенка для нас большой успех. Эльвира Сладковская, клинический психолог

Помощь детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) оказывают на базе детского отделения Республиканской клинической психиатрической больницы. К каждому ребёнку тут особое отношение, учитывая его интересы. Это помогает в социализации. Программа включает и общение с животными. Наряду с психологами свой вклад вносит и пони Фантик.

Проходят страхи, иппотерапия учит добру. При помощи наших лошадок они становятся добрее, ближе к природе, к братьям нашим меньшим. С большим удовольствием ходят. Жанна Фортунатова, инструктор по лечебной физкультуре

Башкортостан вошёл в число пяти пилотных регионов, которые начали реализацию общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье». Он направлен на комплексную помощь детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра, позволяет выявлять таких пациентов на ранних этапах заболевания. Перспективы программы на неделе обсудили Полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Было отмечено, что с 2020 года число детей, имеющих ментальные нарушения, выросло вдвое. Это результат тщательных исследований, которые позволили выявить ранее скрытые факты заболеваний.

Эта цифра не означает, что ситуация ухудшилась, она наоборот улучшилась, потому что мы стали выявлять эти проблемы. Очень важно, что и родители стали реагировать, стали понимать, что со своими проблемами можно что-то делать и куда-то обращаться. Соответственно, этим детям может быть оказана своевременная помощь. Игорь Комаров, Полномочный Представитель Президента России в Приволжском федеральном округе

Игорь Комаров подчеркнул, что опыт республики в оказании помощи детям-инвалидам признан передовым не только в Поволжье, но и в целом в стране. В государственных коррекционных школах образованы ресурсные центры для консультации, коррекции и обучения детей с ментальными нарушениями. В реализации проекта «Ментальное здоровье» активно принимают участие региональные некоммерческие организации. Правительство республики утвердило Концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Мы добились более точного выявления числа детей с аутизмом. На 1 октября в регионе под наблюдением врачей-психиатров состоит 1 877 детей с аутизмом. Из них 342 ребёнка посещают детские сады, 844 – это школьники. Дополнительно мы провели масштабный скрининг почти 50 тысяч детей. В результате выявили и перевели в категорию риска ещё более полутора тысяч детей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках проекта «Ментальное здоровье» поддержку получают не только дети, но и родители особенных малышей. Узнать, что ребёнок особенный, довольно тяжело. Но важно понимать, что на этом пути никто не останется один на один со своей проблемой.

Родители до последнего не верят, что ребенок особенный. Но мы пытаемся донести до родительского сообщества и до специалистов, что чем раньше будет выявлен такой ребёнок, тем раньше мы сможем помочь ему. Чтобы он социализировался и смог вести в будущем самостоятельную жизнь. Инесса Ахмерова, заместитель главного врача Республиканской клинической психиатрической больницы

Для более широкого охвата особенных детей принято решение о создании в Уфе специализированного центра. Его возможности позволят эффективнее работать с пациентами с расстройствами аутистического спектра