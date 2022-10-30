В ХК «Салават Юлаев» ответили на слухи о возможном переходе Александра Радулова

Сегодня в России отмечается День тренера. Но не все наставники встретят его в хорошем настроении. Прежде всего, это касается главного тренера казанского «Ак Барса» Олега Знарка. Коллектив из Татарстана проиграл два матча подряд уфимскому «Салавату Юлаеву». В то время как башкирская команда увеличивает продолжительность победной серии, казанцы больше месяца не выигрывали в основное время – 12 матчей. Самого высокооплачиваемого игрока казанцев Александра Радулова и вовсе вывели из состава. Вернется ли звездный форвард в Уфу?

В конце сентября тренер с золотым олимпийским отливом Олег Знарок и его команда были на коне. Первое в сезоне «Зеленое дерби» получилось болезненным для юлаевцев. «Ак Барс» заехал в Уфу и одержал сухую победу. После этого пути команд ненадолго разошлись, а когда соперники вновь встретились «Ак Барс» уже был в глубоком кризисе. С той самой встречи в Уфе казанцы по сей день ни разу не выиграли в основное время. Поэтому мало кто удивился, когда «Салават» обыграл соперника в гостях, взяв реванш за домашнее поражение. Генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов в Telegram припомнил наставнику «Ак Барсу» слова о том, что это всего лишь обычная игра. Реакция Знарка – из разряда «без комментариев».

К третьему «Зеленому дерби» в сезоне хоккейная пресса пестрила слухами из стана «Ак Барса». Журналисты сообщали о серьезном внутреннем конфликте внутри команды и даже драке с участием Радулова и Бурмистрова. Не обошли слухи и самого Знарка: злые языки утверждали, что игроки и сами не против увольнения своего тренера – отсюда и плачевные результаты. Для кого игры против «Ак Барса» точно не рядовые, так это для болельщиков «Салавата». Трибуны «Уфа-Арены» в очередной раз были переполнены, а заветные билеты достались далеко не всем. Причина не только в статусе соперника, но и в той игре, которую под руководством Виктора Козлова показывает уфимская команда.

К первому перерыву уфимцы вели со счетом 2:0. Казанцам удалось обострить борьбу после отдыха. Алалыкин вместо того, чтобы выбросить шайбу, отдал ее на клюшку сопернику, и Глухов переиграл Ежова. В концовке второго периода вторую шайбу в большинстве, за 13 секунд до сирены забросил Шмелёв. В третьем периоде «Салавату» удалось в четвертый раз переиграть Билялова. С передачи Степана Санникова отличился Владислав Картаев.

За весь третий период при этом «Салават» нанес всего два броска в створ ворот. Но этого оказалось вполне достаточно для победы. Она стала пятой подряд не только для всей команды, но и для голкипера Ильи Ежова.

Для «Ак Барса» это поражение стало девятым в десяти последних матчах. И вторым подряд в «зеленом дерби».