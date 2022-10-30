Какие изменения ждут жителей Башкирии с 1 ноябре 2022 года

Три выходных дня, выплаты мобилизованным и повышение пенсий. Какие изменения ждут жителей Башкирии с 1 ноября.
Мобилизованные военнослужащие с 1 ноября будут получать пособие в размере 195 тысяч рулей. О ежемесячной выплате объявил Владимир Путин. Также глава государства поручил правительствам регионов обеспечить мобилизованных всем необходимым в быту и для выполнения поставленных задач. Параллельно вести работу по созданию программ поддержки семей бойцов.
C 1 ноября увеличатся пенсии у бывших летчиков. Выслуга лет при этом должна быть не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 у женщин. Повышение коснется граждан, работавших шахтерами и сотрудниками горноспасательных отраслей. Для получения выплат не потребуется писать заявление в пенсионный фонд. Сведения уже есть в базе госструктуры. Надбавку к пенсии получат россияне, отметившие 80 лет в октябре. Размер фиксированной выплаты составляет чуть больше семи тысяч рублей, пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку в виде 14,5 тысяч рублей.
С 1 ноября перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств на новые автомобили. До указанной даты у водителей есть право заменить имеющийся документ на электронный, если есть такое желание. Также с начала месяца автобусы и большегрузы должны быть оснащены тахографами. Под действия данного требования попадают все грузовые транспортные средства массой выше 3,5 тонны.
В ноябре начнется осенний призыв в армию. Он должен был пройти раньше. Из-за частичной мобилизации сроки сместились на более поздние даты. В этом году планируется призвать 120 тысяч человек. Срочники не будут направлены в зоны проведения специальной военной операции. Большинство из них пройдут службу в регионах, в котором они были призваны. Кампания осеннего призыва будет сокращена на 30 дней. Повестку призывнику должны вручить лично по месту прописки или учебы в руки под роспись. По телефону призывников в военкомат вызвать не могут.
В России вводится выдача бессрочных видов на жительство с 1 ноября. Необходимость замены документа возникнет только в том случае, если были допущены ошибки при оформлении, изменились данные, документ был сильно изношен или же по достижению определенного возраста: 14, 20 и 45 лет. На сегодняшний день вид на жительство выдается на пять лет, с возможностью его продления.
На будущей неделе жители отдохнут три дня. Это связано с Днем народного единства. По трудовому кодексу 4 ноября –праздничная дата. Таким образом, работающие по пятидневке граждане смогут не выходить на работу с 4 по 6 ноября. Предпраздничный рабочий день – 3 ноября – сокращен на час.