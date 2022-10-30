Какие изменения ждут жителей Башкирии с 1 ноябре 2022 года

В ноябре начнется осенний призыв в армию. Он должен был пройти раньше. Из-за частичной мобилизации сроки сместились на более поздние даты. В этом году планируется призвать 120 тысяч человек. Срочники не будут направлены в зоны проведения специальной военной операции. Большинство из них пройдут службу в регионах, в котором они были призваны. Кампания осеннего призыва будет сокращена на 30 дней. Повестку призывнику должны вручить лично по месту прописки или учебы в руки под роспись. По телефону призывников в военкомат вызвать не могут.