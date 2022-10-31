В Казахстане открылось представительство УГНТУ

Оба вуза связывает не только давняя дружба, но и действующая форма сетевого обучения. Ученые и студенты участвуют в совместных образовательных программах и научных работах друг друга. В 2022 году была разработана программа двудипломного образования в магистратуре по специальности «Разработка и эксплуатация месторождений природных углеводородов».