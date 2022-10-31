В Башкирии столкнулись иномарки: погибли три человека

В Кугарчинском районе произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.

Фото №1 - В Башкирии столкнулись иномарки: погибли три человека

На 348 км автодороги Магнитогорск-Ира произошло столкновение двух иномарок: «Фольксваген Поло» и «Шкода Рапид». На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, а также глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Сотрудники МЧС извлекли из покорёженных автомобилей пострадавших. В аварии погибли три человека, а ещё двое пострадали. Их личность устанавливается.

Фото: ГИБДД РБ. 

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