В Башкирии столкнулись иномарки: погибли три человека

На 348 км автодороги Магнитогорск-Ира произошло столкновение двух иномарок: «Фольксваген Поло» и «Шкода Рапид». На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, а также глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.