В Уфе пожар в многоэтажке унёс жизнь человека

31 октября ночью в службу спасения поступило сообщение о пожар в многоэтажном доме по улице Победы в Уфе. Пресс-служба МЧС региона сообщила детали случившегося.

Огнём охватило квартиру на третьем этаже. Спасатели оперативно приступили к спасению и эвакуации жильцов. Самостоятельно из дома выбрались 7 человек, среди которых двое детей, а с помощью спасателей – трое.

Из зоны воздействия опасных факторов вытащили 55-летнего мужчину. К сожалению, в ходе реанимационных действий пострадавший погиб. Причину случившегося предстоит установить.