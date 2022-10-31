В Башкирии из-за снега произошли две смертельные аварии

В Башкирии зафиксированы две смертельные аварии, которые произошли во время снегопада. Подробности ДТП сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

На 46 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда произошло столкновение «Фольксваген Пассат» под управлением 25-летнего уроженца Волгоградской области и «Лады Приора», за рулём которой находился 44-летний мужчина из Октябрьского. При ударе от полученных травм скончался водитель отечественного авто.

Подобная авария произошла в Зилаирском районе на 238 км автодороги Магнитогорск-Ира. 52-летний мужчина на «Рено Логан» допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась. В аварии погибла 63-летняя пассажирка. Ещё одной 16-летней пассажирке потребовалась экстренная помощь врачей.