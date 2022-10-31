В Уфе прошел межвузовский фестиваль по русской лапте «Мяч и бита»

В соревнованиях участвовали студенты шести ведущих высших учебных заведений Республики Башкортостан. В общей сложности было задействовано более 150 спортсменов. С инициативой проведения такого фестиваля выступили студенты Башкирского государственного педагогического университета.

Перед фестивалем для участников провели мастер-классы, где студентов познакомили с основными принципами игры.

У нас участвуют на универсиаде по три-четыре команды. Как вы видите, у нас здесь шесть мужских и шесть женских.

Лиана Кинзябулатова, студентка Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы

Межвузовский фестиваль по русской лапте «Мяч и бита» – победитель всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов 2022 года. В ноябре в Уфе пройдут всероссийские соревнования. Лучшие команды фестиваля «Мяч и бита» выступят там. И среди мужских и среди женских команд победу одержали представители БГПУ им. Акмуллы.

Буквально недавно в Казани прошел форум по спортивным клубам. Два министра приняли решение, чтобы ввести лапту как обязательный урок физической культуры в общеобразовательных школах. Поэтому я считаю, лапта начинает развиваться, бурными шагами идти вперед.

Александр Костарев, директор института физической культуры и здоровья человека БГПУ им. М. Акмуллы
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