В Уфе прошел межвузовский фестиваль по русской лапте «Мяч и бита»

Буквально недавно в Казани прошел форум по спортивным клубам. Два министра приняли решение, чтобы ввести лапту как обязательный урок физической культуры в общеобразовательных школах. Поэтому я считаю, лапта начинает развиваться, бурными шагами идти вперед.

Александр Костарев, директор института физической культуры и здоровья человека БГПУ им. М. Акмуллы