В Уфе прошел межвузовский фестиваль по русской лапте «Мяч и бита»

В соревнованиях участвовали студенты шести ведущих высших учебных заведений Республики Башкортостан. В общей сложности было задействовано более 150 спортсменов. С инициативой проведения такого фестиваля выступили студенты Башкирского государственного педагогического университета.
Перед фестивалем для участников провели мастер-классы, где студентов познакомили с основными принципами игры.
Межвузовский фестиваль по русской лапте «Мяч и бита» – победитель всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов 2022 года. В ноябре в Уфе пройдут всероссийские соревнования. Лучшие команды фестиваля «Мяч и бита» выступят там. И среди мужских и среди женских команд победу одержали представители БГПУ им. Акмуллы.